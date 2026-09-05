Спецлітак США з Віткоффом і Кушнером приземлився в московському аеропорту: перші подробиці

Спецлітак ВПС США приземлився в аеропорту Москви. Представників американського президента зустрів Кирило Дмитрієв.

Американський спеціальний літак із бортовим номером SAM934, що вилетів із міжнародного аеропорту Маямі, приземлився в московському аеропорту Внуково. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомляється, зустрічати спеціального посланця США Стіва Віткоффа та колишнього старшого радника президента США Джареда Кушнера приїхав спеціальний представник глави Кремля Кирило Дмитрієв.

Путін не має наміру забезпечувати безпеку делегації США в Україні

Поведінка Кремля свідчить про небажання Росії гарантувати безпеку делегації США під час їхнього майбутнього візиту до України, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що глава Кремля не дав жодних вказівок щодо того, що Росія може припинити удари по Україні під час візиту Віткова та Кушнера до Києва. Очевидне небажання Путіна гарантувати безпеку делегації США свідчить про небажання російського лідера прийняти Сполучені Штати як посередника у мирних переговорах і підкреслює зусилля Росії щодо примушення Вашингтону вести переговори виключно з Росією.

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Нагадаємо, що Росія вперше за довгий час завдала ударів по українських аеропортах. Атаки РФ на аеродроми в Києві та Борисполі є реакцією на те, що американська сторона може скористатися можливістю приземлитися на столичних аеродромах.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву, а в неділю будуть у Києві. Глава держави зазначив, що на час перебування американських представників у Росії Україна не завдаватиме повітряних ударів.