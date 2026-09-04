Віткофф та Кушнер їдуть до України: Зеленський анонсував "режим тиші" над РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву, а в неділю, 6 вересня, будуть у Києві.

Глава держави зазначив, що на час перебування американських представників в Росії Україна не завдаватиме повітряних ударів. Про це він заявив під час вечірнього звернення.

Зеленський про візит Віткоффа та Кушнера в Україну

"Вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди Президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ", — сказав він.

Президент додав, що Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин.

"І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які повʼязані з цим американським візитом", — заявив глава держави.

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За словами Володимира Зеленського, Україна розраховує на максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини.

"Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві", — наголосив президент.

Нагадаємо, що 3 вересня президент України Володимир Зеленський анонсував приїзд в Україну спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Також в них планується поїздка в Москву.

Натомість російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні новими ударами по енергетиці, а також відповів погрозами на заяву президента Володимира Зеленського про небезпеки в російському повітрі через українські дрони.