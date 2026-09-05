Россия демонстративно нанесла удар по аэродромам из-за возможного прибытия американцев: заявление Зеленского

Россия впервые за долгое время нанесла удары по украинским аэропортам. В ответ Киев пообещал скорректировать операцию в отношении воздушного пространства над страной-агрессором.

Ночью на субботу, 5 сентября, российские войска нанесли демонстративные целенаправленные удары по аэропортам в Киеве и Борисполе. Об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, атаки РФ на аэродромы являются реакцией на возможность того, что американская сторона воспользуется самолетом для прибытия в Украину и приземлится на столичных аэродромах.

"Мы зафиксировали этот шаг со стороны России и на следующей неделе соответствующим образом скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства", — заявил глава государства, одновременно подчеркнув, что со стороны Украины никаких угроз дипломатии нет и не будет.

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Кроме того, политик подчеркнул, что Россия будет нести ответственность за свои действия.

Россия не отреагировала на предложение о "режиме тишины"

Украина действительно предлагала РФ режим прекращения огня, и это предложение было доведено лично до сведения Владимира Путина. Однако, как заявил "Суспильному" глава ОП Кирилл Буданов, Кремль никак на это не отреагировал.

Он отметил, что предлагалось прекратить огонь также на фронте, а не только для нанесения ударов по Украине.

"Но дроны летают, вы все видели", — сказал Буданов, при этом предположив, что в воскресенье, 6 сентября, во время визита в Киев спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера Россия не будет наносить удары по украинской столице.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны якобы получили приказ о введении режима прекращения огня, который продлится с 5 по 8 сентября.

Фокус писал, что 4 сентября россияне обстреляли аэропорт "Жуляны", поразив два старых самолета Як-40.

А в ночь на 5 сентября россияне нанесли удар по украинским городам с помощью баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, а также 167 БПЛА различных типов.