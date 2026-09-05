Ни одна ракета не была сбита: РФ устроила ночную массированную атаку на Украину, есть жертвы (видео)

В ночь на 5 сентября россияне атаковали украинские города баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также 167 БПЛА различных типов. По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 128 вражеских дронов.

Зафиксировано попадания ракет и ударных БПЛА в 23 точках, а также падение обломков сбитых целей в одной точке. Об этом сообщают в Военно-воздушных силах ВСУ.

Инфографика от ВС ВСУ Фото: Воздушные силы ВСУ

Также сообщается, что часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация о них уточняется.

Киевская область

В Бучанском районе в результате российского удара возник пожар в складском помещении, во время ликвидации которого враг нанес повторный удар по расположенному рядом складскому зданию, сообщили в ГСЧС.

В Обуховском районе спасатели тушили пожары в экосистемах, вызванные падением обломков российских беспилотников.

В Борисполе в результате попадания произошел пожар, в результате чего был частично разрушен 9-этажный жилой дом.

Відео дня

Пожар в многоквартирном доме в Борисполе после атаки ВС РФ Фото: соцсети

Горела крыша, разрушены конструкции 9-го этажа. Два человека получили травмы, 15 жильцов эвакуированы.

В месте попадания Фото: ГСЧС

Двух женщин с акубаротравмой и закрытой травмой грудной клетки госпитализировали в местную больницу, уточнил глава ОВА Тимур Ткаченко.

Николаевская область

Российские войска несколько раз наносили удары беспилотниками по одному из торговых центров Николаева, в результате чего торговые залы получили значительные повреждения, а также возникли пожары, сообщают в ГСЧС.

Пожар в торговом центре Николаева

Отмечается, что из-за постоянной угрозы повторных атак спасатели работали в чрезвычайно сложных условиях, и личный состав неоднократно отводился на безопасное расстояние.

Спасатели тушат пожар в "Эпицентре" Фото: ГСЧС

В результате нападения, по имеющимся данным, пострадали два человека — 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.

Мужчина был госпитализирован, в дальнейшем будет проходить лечение амбулаторно. Девушке оказали медицинскую помощь на месте, лечение проходит амбулаторно, сообщил подробности исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Здание "Эпицентра" после пожара Фото: Суспільне

В комментарии "Суспильному" один из сотрудников торгового центра "Эпицентр" рассказал, что во время тревог в помещении не остаются посетители, а сотрудники уходят в укрытие.

"Эпицентр" в Николаеве Фото: Суспільне

Днепропетровская область

Ночью ВС РФ нанесли удары по промышленному предприятию в Каменском, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

В результате атаки четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения, трое из которых находятся в больнице, а 30-летняя женщина — в реанимации, добавил позже чиновник.

В Каменском металлургический комбинат "Каметсталь" подвергся нескольким ракетным ударам, сообщает аналитический канал Military analytics.

После нападения на металлургическом комбинате, входящем в состав "Метинвеста" Рината Ахмата, были остановлены две доменные печи.

Запорожская область

Российские беспилотники нанесли удар по автостоянке, сообщают местные каналы.

Пожар на стоянке в Запорожье Фото: соцсети

После атак в разных районах города вспыхнули пожары, разрушен частный дом, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Всего за сутки оккупанты нанесли 1032 удара по 61 населенному пункту Запорожской области, в результате чего шесть человек получили ранения, сообщил чиновник.

Напомним, в ночь на 5 сентября ВС РФ нанесли удар по Украине с использованием ракет и дронов.

Также Фокус писал, что россияне поразили по два старых самолета Як-40 в аэропорту "Жуляны".