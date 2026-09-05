Ни одна ракета не была сбита: РФ устроила ночную массированную атаку на Украину, есть жертвы (видео)
В ночь на 5 сентября россияне атаковали украинские города баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также 167 БПЛА различных типов. По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 128 вражеских дронов.
Зафиксировано попадания ракет и ударных БПЛА в 23 точках, а также падение обломков сбитых целей в одной точке. Об этом сообщают в Военно-воздушных силах ВСУ.
Также сообщается, что часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация о них уточняется.
Киевская область
В Бучанском районе в результате российского удара возник пожар в складском помещении, во время ликвидации которого враг нанес повторный удар по расположенному рядом складскому зданию, сообщили в ГСЧС.
В Обуховском районе спасатели тушили пожары в экосистемах, вызванные падением обломков российских беспилотников.
В Борисполе в результате попадания произошел пожар, в результате чего был частично разрушен 9-этажный жилой дом.
Горела крыша, разрушены конструкции 9-го этажа. Два человека получили травмы, 15 жильцов эвакуированы.
Двух женщин с акубаротравмой и закрытой травмой грудной клетки госпитализировали в местную больницу, уточнил глава ОВА Тимур Ткаченко.
Николаевская область
Российские войска несколько раз наносили удары беспилотниками по одному из торговых центров Николаева, в результате чего торговые залы получили значительные повреждения, а также возникли пожары, сообщают в ГСЧС.
Отмечается, что из-за постоянной угрозы повторных атак спасатели работали в чрезвычайно сложных условиях, и личный состав неоднократно отводился на безопасное расстояние.
В результате нападения, по имеющимся данным, пострадали два человека — 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.
Мужчина был госпитализирован, в дальнейшем будет проходить лечение амбулаторно. Девушке оказали медицинскую помощь на месте, лечение проходит амбулаторно, сообщил подробности исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.
В комментарии "Суспильному" один из сотрудников торгового центра "Эпицентр" рассказал, что во время тревог в помещении не остаются посетители, а сотрудники уходят в укрытие.
Днепропетровская область
Ночью ВС РФ нанесли удары по промышленному предприятию в Каменском, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
В результате атаки четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения, трое из которых находятся в больнице, а 30-летняя женщина — в реанимации, добавил позже чиновник.
В Каменском металлургический комбинат "Каметсталь" подвергся нескольким ракетным ударам, сообщает аналитический канал Military analytics.
После нападения на металлургическом комбинате, входящем в состав "Метинвеста" Рината Ахмата, были остановлены две доменные печи.
Запорожская область
Российские беспилотники нанесли удар по автостоянке, сообщают местные каналы.
После атак в разных районах города вспыхнули пожары, разрушен частный дом, сообщил глава ОВА Иван Федоров.
Всего за сутки оккупанты нанесли 1032 удара по 61 населенному пункту Запорожской области, в результате чего шесть человек получили ранения, сообщил чиновник.
Напомним, в ночь на 5 сентября ВС РФ нанесли удар по Украине с использованием ракет и дронов.
Также Фокус писал, что россияне поразили по два старых самолета Як-40 в аэропорту "Жуляны".