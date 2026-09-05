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РФ атаковала Украину ракетами и дронами с начала "перемирия": какие последствия (фото)

Россия атаковала Украину ракетами и дронами с начала "перемирия": какие последствия (фото, видео)
Россия атаковала Украину после объявления "ночного перемирия", применив дроны и ракеты | Фото: соцсети

В ночь на 5 сентября Вооружённые силы РФ нанесли удар по ряду городов Украины с использованием ракет и дронов. Руководители Киевской и Днепропетровской областных государственных администраций сообщают о последствиях и пострадавших.

В Днепропетровской области россияне атаковали промышленное предприятие во время последней тревоги, связанной с угрозой баллистического ракетного удара. Об этом сообщил глава местной ОГА Александр Ганжа.

"Враг нанёс удары по промышленному предприятию в Каменском. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Ганжа, Днепропетровская область: последствия нападения
Начальник Днепропетровской областной государственной администрации сообщает о последствиях атаки РФ
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

В Киевской области реактивный дрон попал в многоэтажное здание в городе Борисполь. По данным местной областной администрации, на данный момент известно о двух пострадавших женщинах.

Тимур Ткаченко, Киевская область, последствия
В Борисполе двое пострадали в результате нападения со стороны РФ
Фото: Telegram

"Двух женщин с акубаротравмой и закрытой травмой грудной клетки госпитализировали в местную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Продолжается ликвидация и устранение последствий вражеской атаки на 9-этажный жилой дом", — отметил начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

Відео дня

Ранее Фокус сообщал о том, как РФ поразила два старых самолета в аэропорту "Жуляны". Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что 4 сентября в аэропорту "Жуляны" россияне поразили по два старых самолета Як-40.

Впоследствии стало известно, что РФ нанесла удары по складам в Одесской области. В результате одного из ударов, вероятно, пострадали складские помещения сети супермаркетов "АТБ".