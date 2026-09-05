РФ атакувала Україну ракетами і дронами з початку "перемир'я": які наслідки (фото)

Вночі проти 5 вересня ЗС РФ здійснили атаку проти низки міст України з використанням ракет і дронів. Начальники Київської та Дніпропетровської ОВА повідомляють про наслідки та постраждалих.

На Дніпропетровщині росіяни атакували промислове підприємство під час останньої тривоги через загрозу балістики. Про це повідомив начальник місцевої ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог завдав ударів по промисловому підприємству у Кам’янському. Інформація про постраждалих уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Начальник Дніпропетровської ОВА повідомляє про наслідки атаки РФ Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

У Київській області реактивний дрон влучив в багатоповерхівку в місті Бориспіль. За даними місцевої обласної адміністрації, наразі відомо про двох постраждалих жінок.

У Борисполі двоє постраждалих після атаки РФ Фото: Telegram

"Двох жінок із акубаротравмою та закритою травмою грудної клітини госпіталізували до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога їм надається. Триває ліквідація та фіксація наслідків ворожої атаки на 9-поверховий житловий будинок", — зазначив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Відео дня

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ влучила по двох старих літаках в аеропорті "Жуляни". Народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що 4 вересня в аеропорту "Жуляни" росіяни влучили по двох старих літаках Як-40.

Згодом стало відомо, що РФ атакувала склади в Одеській області. Внаслідок одного з ударів, ймовірно, постраждали складські приміщення мережі супермаркетів "АТБ".