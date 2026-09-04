РФ атакувала Одеську область: постраждали склади з продуктами, горять вантажівки

Сьогодні під час повітряної тривоги Росія з допомогою безпілотників типу "Shahed" атакувала територію села Дачне Одеського району.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, внаслідок одного з ударів, ймовірно, постраждали складські приміщення мережі супермаркетів "АТБ".

Атака РФ на Одеську область

За повідомленням очевидців, на території логістичного комплексу після влучання спалахнула масштабна пожежа, з цього місця видно густий чорний дим.

Місцеві Telegram-канали публікують фото та відео з місця події, де видно, що вантажівки АТБ на складі Одещини згорають вщент після російської атаки.

Наразі офіційного підтвердження того, що російський удар припав саме по складах "АТБ", наразі немає.

Нагадаємо, що це вже не перша атака РФ на мережу АТБ. Після ворожих атак у магазинах мережі АТБ запровадили обмеження на продаж окремих товарів. Зокрема, бакалію, яйця та сипучі продукти можна придбати в кількості не більше 6 штук/кг в одному чеку.

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Атаки РФ на логістику України: що відомо

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ 3 вересня атакувала дроном завод американської компанії Coca-Cola у Великій Димерці на Київщині.

Натомість міністр аграрної політики України Тарас Висоцький повідомляв, що російські атаки завдають значної шкоди логістиці торговельних мереж. Водночас він запевнив, що українці не залишаться без продуктів харчування.

У ніч на 20 серпня російські війська завдали удару по Києву, внаслідок якого були пошкоджені склади та інші об'єкти низки компаній. Про втрати продукції та пошкодження логістичної інфраструктури повідомляли "Фора", "Файні льоди" та Yves Rocher Україна. Компанії заявляли, що намагатимуться уникнути дефіциту та перебудувати логістику.