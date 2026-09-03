Чіткий сигнал Америці: РФ ударила дроном по заводу Coca-Cola в Україні, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ 3 вересня атакувала дроном завод американської компанії Coca-Cola у Великій Димерці на Київщині.

Глава держави наголосив, що атака РФ є проявом російського терору, що спрямований проти цивільного населення, а також це чіткий російський сигнал Америці. Про це під час вечірнього звернення заявив український президент Володимир Зеленський.

Зеленський про атаку РФ на завод Coca-Cola

"Російські плани по застосуванню зброї направлені саме на терор проти людей і життя. Це спроби виснажити цивільне життя, ударити по економіці. Сьогодні росіяни своїм дроном ударили по заводу Кока-Коли. Вже Кока-Кола у них такий ворог, що вони його спалюють "Шахедами". Чіткий російський сигнал Америці. Росія не можуть не знати, що це американське підприємство", — підкреслив він.

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Також Володимир Зеленський пообіцяв "асиметричні операції" у відповідь на російську тактику масових атак дронів та ударів по складах та підприємствах.

Атака РФ на завод Coca-Cola в Україні: що відомо

Підприємство Beverages Ukraine, що розташоване у Великій Димерці Броварського району Київської області — один з найбільших заводів Coca-Cola в Європі, пише Forbes. Там виробляють напої Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Fuze Tea, соки Rich та енергетики Burn.

Атака РФ на завод Coca-Cola

За попередніми даними ЗМІ, удар припав на територію підприємства, проте офіційного підтвердження, що горів саме цей завод, наразі немає.

Також сьогодні внаслідок удару реактивних дронів Росії сталось займання у Борисполі Київської області. Повідомляють, що ціллю стали склади фармацевтично-косметичної компанії.

Глава Київської ОВА Тимур Ткаченко підтвердив влучання у Бориспільському районі. Згідно з даними військової адміністрації, загорілась низка цивільних об'єктів — склади, адміністративні приміщення, МАФи, магазин.