Чіткий сигнал Америці: РФ ударила дроном по заводу Coca-Cola в Україні, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ 3 вересня атакувала дроном завод американської компанії Coca-Cola у Великій Димерці на Київщині.
Глава держави наголосив, що атака РФ є проявом російського терору, що спрямований проти цивільного населення, а також це чіткий російський сигнал Америці. Про це під час вечірнього звернення заявив український президент Володимир Зеленський.
"Російські плани по застосуванню зброї направлені саме на терор проти людей і життя. Це спроби виснажити цивільне життя, ударити по економіці. Сьогодні росіяни своїм дроном ударили по заводу Кока-Коли. Вже Кока-Кола у них такий ворог, що вони його спалюють "Шахедами". Чіткий російський сигнал Америці. Росія не можуть не знати, що це американське підприємство", — підкреслив він.
Також Володимир Зеленський пообіцяв "асиметричні операції" у відповідь на російську тактику масових атак дронів та ударів по складах та підприємствах.
Атака РФ на завод Coca-Cola в Україні: що відомо
Підприємство Beverages Ukraine, що розташоване у Великій Димерці Броварського району Київської області — один з найбільших заводів Coca-Cola в Європі, пише Forbes. Там виробляють напої Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Fuze Tea, соки Rich та енергетики Burn.
За попередніми даними ЗМІ, удар припав на територію підприємства, проте офіційного підтвердження, що горів саме цей завод, наразі немає.
Також сьогодні внаслідок удару реактивних дронів Росії сталось займання у Борисполі Київської області. Повідомляють, що ціллю стали склади фармацевтично-косметичної компанії.
Глава Київської ОВА Тимур Ткаченко підтвердив влучання у Бориспільському районі. Згідно з даними військової адміністрації, загорілась низка цивільних об'єктів — склади, адміністративні приміщення, МАФи, магазин.