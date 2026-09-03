У Борисполі горять склади фармацевтичної компанії: які наслідки удару РФ (відео)

Внаслідок удару реактивних дронів Росії сталось займання у Борисполі Київської області, повідомили у мережі. Могли загорітись склади фармацевтично-косметичної компанії: на відео з місця подій — стовпи диму над точкою влучання. Які наслідки російської атаки на цивільні об'єкти в Києві та Київській області?

Допис про стовпи диму через удар РФ по Борисполю з'явились близько 9 год 3 вересня в інформаційному Telegram-каналі "Київ Інфо". За кілька хвилин до того Повітряні сили писали про реактивний "Шахед", якщо зайшов з боку Чернігівської області та летів у напрямку Борисполя та Броварів. Фокус зібрав заяви військових адміністрацій Київщини щодо нічної атаки ЗС РФ.

Глава Київської ОВА Тимур Ткаченко підтвердив влучання у Бориспільському районі. Згідно з даними військової адміністрації, загорілась низка цивільних об'єктів — склади, адміністративні приміщення, МАФи, магазин. Крім того, один чоловік отримав поранення і йому надали медичну допомогу. Також вказано, що є пошкодження від удару РФ у Обухівському районі й що там поранено жінку: загорівся будинок та автомобіль.

Відео дня

ДСНС Київщини опублікували фото з місця удару РФ по Бориспільському та Обухівському районах. На фото — пожежі у приватному секторі та зруйновані одноповерхові споруди.

"Під ворожим ударом опинилися житлові будинки, споруди, об’єкти торгівлі, відпочинку та інфраструктури", — повідомили рятувальники.

"Біокон" — це фармацевтично-косметична компанія, яка виготовляє засоби догляду, захисту та лікування шкіри. На ресурсах компанії поки немає інформації про удар РФ. Тим часом Київська міськрада писала, що у Борисполі збудували склад на 30 тис. кв. м (орієнтовно) і що він розташований біля аеропорту "Бориспіль" та біля автомобільних шляхів, в адміністративних межах Великоолександрівської сільської ради.

Обстріл Києва — склад компанії "Біокон" у Борисполі Фото: КМДА

Обстріл Києва — деталі удару РФ 3 вересня

Повітряні сили ЗСУ в ніч на 3 вересня писали про перебіг повітряної атаки ЗС РФ. Перша інформація про появу реактивних дронів, які летять у бік Києва, з'явилась о 23:12 2 вересня. Опівночі БпЛА були у районі Гостомеля/Бородянки, Вишневого та Києва. Наступні хвилі зафіксували близько 2:46 та близько 8:07 у районі Обухова, Борисполя, Броварів. Зранку повітряне командування повідомило, що РФ запустила по українцях 163 засоби ураження різних типів, серед них — реактивні та звичайні "Шахеди", S8000 "Бандероль" тощо. Засоби ППО збили 135 цілей, але стались влучання у 25 локаціях. Київська міська військова адміністрація поки не писали про пошкодження чи поранених внаслідок російського обстрілу.

Зазначимо, Фокус писав про обстріл України в ніч на 3 вересня. Під ударом РФ опинилась Одеса: російська "Бандероль" влучила у багатоповерхівку та пошкодила 20 квартир між 10 та 17 поверхами. На одному з фото — квартира, у якої винесло зовнішню стіну. Інші уражені об'єкти — у Хмельницькому (склади промислового підприємства), у Вінниці (приватний будинок), у Тернополі (загорілась трава).

Нагадуємо, напередодні, 2 вересня, росіяни обстріляли Одесу балістичними ракетами, ракетами "Бандероль" та дронам різних типів.