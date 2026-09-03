РФ атакувала Київ, Одесу, Хмельницький, Тернопіль: удар по багатоповерхівці та складах (фото)

Внаслідок обстрілу України в ніч на 3 вересня в Одесі постраждало 17 людей, повідомила військова адміністрація. Росія атакувала українців реактивними дронами, які окрім Одеси, дістались Вінниці, Хмельницького, Тернополя. На фото з місця влучання — пролом у стіні багатоповерхівки та вирва метрової глибини. Які наслідки російського обстрілу?

Реактивні дрони РФ влучили по горішніх поверхах багатоповерхівки, ідеться у повідомленні глави Одеської ОВА Олега Кіпера та глави Одеської МВА Сергія Лисака. Серед 17 постраждалих — троє дітей. Зафіксували пошкодження будинку між 10 та 17 поверхами, розповіли посадовці. Крім того, уламки попадали на землю та пошкодили автомобілі на подвір'ї. Фокус зібрав інформацію про хід обстрілу України, який здійснила РФ в ніч з 2 на 3 вересня.

О 6:53 3 вересня, через три години після першої інформації про вибухи в Одесі, в ОВА написали про удар росіян по 20 квартирах у цивільному будинку. На фото з зони ураження — фасад будівлі з пошкодженими вікнами та балконами. Є фото зсередини однієї з квартир, у якій російський дрон проломив зовнішню стіну: кімната повністю завалена великими шматками стіни та будматеріалів. Також є кадри з машинами на подвір'ї з тріщинами на вітровому склі та ще одна квартира, у якій вибухова хвиля винесла шибки разом з віконною рамою.

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Обстріл України — стіна багатоповерхівки в Одесі, пробита дроном РФ 3 вересня Фото: Одеська ОВА

Обстріл України — вікно багатоповерхівки в Одесі, пробита дроном РФ 3 вересня Фото: Одеська ОВА

Одеська влада повідомила про перші вибухи над містом близько 1:38 3 вересня: у перші хвилини було відомо про вісьмох постраждалих, але далі їхня кількість зросла. Тим часом Повітряні сили вночі 3 вересня інформували про кілька хвиль реактивних дронів, які прямували на Одесу або рухались далі на північ чи захід.

Обстріл України — деталі атаки РФ 2-3 вересня

Хмельницький. Близько 2:40 3 вересня глава Хмельницької ОВА Сергій Тюрін написав, що РФ вдарила реактивними дронами по регіону. Спершу посадовець повідомив про роботу засобів ППО, згодом — про займання на складі невказаного підприємства. Площа займання — близько 200 кв. км, але ДСНС її вже локалізували, а про поранених інформації немає. Місцеві пабліки повідомили про заліт перших дронів з боку Вінниччини, потім — перші вибухи у районі Хмельницького, які стались близько 1:32, і через годину стало відомо про рух інших реактивних БпЛА у напрямку Тернополя.

Тернопіль. Глава Тернопільської ОВА Тарас Пастух о 0:58 написав про атаку дронів РФ на регіон, але поки немає інформації про безпілотники, які попрямували у другій хвилі з Хмельницького. У дописі на сторінці Facebook вказано, що почалась пожежа — загорілась трава, але поки не ясно, чи це сталось через атаку російських безпілотних. Інформації про постраждалих не було. Тим часом Повітряні сили повідомили близько 6:30 про заліт двох реактивних дронів з боку Хмельницької області та про рух у бік Тернополя.

Вінницька область. Про вибухи у Вінницькій області стало відомо близько 23:40 2 вересня. У каналі ДСНС повідомили про удар по регіону і про двох поранених. Також є низка фото з точки прильоту: на одному з них — вирва глибиною близько метра.

Обстріл України — вирва у Вінниці, пробита дроном РФ 3 вересня Фото: ДСНС

Київська область. О 7:29 у мережі повідомили про пожежу у Борисполі після атаки дронів РФ. На фото — стовп диму та займання на невстановленому об'єкті. Військова адміністрація поки не писала про наслідки удару, а Повітряні сили о 5:58 інформували про реактивні БпЛА, які йшли на Бориспіль/Бровари.

Зазначимо, Фокус писав про російський обстріл Одеси, про який стало відомо близько 3 год 3 вересня. Місто атакували російські дрони й також ракета "Бандероль", повідомили Повітряні сили.

Нагадуємо, попередня атака РФ на Україну відбулась в ніч з 1 на 2 вересня: під удар потрапила Одеса.