РФ атаковала Киев, Одессу, Хмельницкий, Тернополь: удар по многоэтажке и складам (фото)

В результате обстрела Украины в ночь на 3 сентября в Одессе пострадали 17 человек, сообщила военная администрация. Россия атаковала украинцев реактивными дронами, которые, помимо Одессы, достигли Винницы, Хмельницкого и Тернополя. На фото с места попадания — пролом в стене многоэтажного дома и воронка глубиной в метр. Каковы последствия российского обстрела?

Реактивные дроны РФ поразили верхние этажи многоэтажного дома, говорится в сообщении главы Одесской ОГА Олега Кипера и главы Одесской МГА Сергея Лысака. Среди 17 пострадавших — трое детей. Были зафиксированы повреждения здания между 10 и 17 этажами, сообщили чиновники. Кроме того, обломки падали на землю и повредили автомобили во дворе. Фокус собрал информацию о ходе обстрела Украины, который осуществила РФ в ночь со 2 на 3 сентября.

В 6:53 3 сентября, через три часа после появления первой информации о взрывах в Одессе, в ОВА сообщили об ударе российских войск по 20 квартирам в жилом доме. На фото из зоны поражения — фасад здания с поврежденными окнами и балконами. Есть фото изнутри одной из квартир, в которой российский дрон проломил наружную стену: комната полностью завалена крупными кусками стены и стройматериалов. Также есть кадры с автомобилями во дворе с трещинами на лобовом стекле и еще одна квартира, в которой взрывная волна вынесла стекла вместе с оконной рамой.

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Обстрел Украины — стена многоэтажки в Одессе, пробитая дроном РФ 3 сентября Фото: Одесская ОВА

Обстрел Украины — окно многоэтажки в Одессе, пробитое дроном РФ 3 сентября Фото: Одесская ОВА

Власти Одессы сообщили о первых взрывах над городом около 1:38 3 сентября: в первые минуты было известно о восьми пострадавших, но впоследствии их число возросло. Между тем Воздушные силы ночью 3 сентября сообщили о нескольких волнах реактивных дронов, которые направлялись на Одессу или двигались дальше на север или запад.

Обстрел Украины — подробности атаки РФ 2–3 сентября

Хмельницкий. Около 2:40 3 сентября глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Тюрин сообщил, что Россия нанесла удар реактивными дронами по региону. Сначала чиновник сообщил о работе средств ПВО, а затем — о возгорании на складе неуказанного предприятия. Площадь возгорания — около 200 кв. км, но ГСЧС уже локализовала его, а информации о раненых нет. Местные паблики сообщили о залете первых дронов со стороны Винницкой области, затем — о первых взрывах в районе Хмельницкого, которые произошли около 1:32, а через час стало известно о движении других реактивных БПЛА в направлении Тернополя.

Тернополь. Глава Тернопольской областной государственной администрации Тарас Пастух в 0:58 сообщил об атаке дронов РФ на регион, но пока нет информации о беспилотниках, которые вылетели во второй волне из Хмельницкого. В посте на странице Facebook указано, что начался пожар — загорелась трава, но пока не ясно, произошло ли это из-за атаки российских беспилотников. Информации о пострадавших не было. Между тем Воздушные силы сообщили около 6:30 о залете двух реактивных дронов со стороны Хмельницкой области и об их движении в сторону Тернополя.

Винницкая область. О взрывах в Винницкой области стало известно около 23:40 2 сентября. В канале ГСЧС сообщили об ударе по региону и о двух раненых. Также есть ряд фотографий с места попадания: на одной из них — воронка глубиной около метра.

Обстрел Украины — воронка в Виннице, пробитая дроном РФ 3 сентября Фото: ГСЧС

Киевская область. В 7:29 в сети появилось сообщение о пожаре в Борисполе после атаки дронов РФ. На фото — столб дыма и возгорание на неустановленном объекте. Военная администрация пока не писала о последствиях удара, а Воздушных силы в 5:58 информировали о реактивных БпЛА, которые шли на Борисполь/Бровары.

Отметим, Фокус писал о российском обстреле Одессы, о котором стало известно около 3 часов 3 сентября. Город атаковали российские дроны и ракета "Бандероль", сообщили Воздушные силы.

Напоминаем, что предыдущая атака РФ на Украину произошла в ночь с 1 на 2 сентября: под удар попала Одесса.