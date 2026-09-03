Россияне атаковали Одессу "Бандеролями": враг обстрелял многоэтажку, есть раненые (видео)

В ночь на 3 сентября россияне совершили очередную атаку на Одессу. В результате обстрела в городе зафиксированы разрушения и раненые.

Во время ночной атаки россияне обстреляли многоэтажный жилой дом в Одессе. О последствиях рассказал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Сначала чиновник сообщил, что враг обстрелял многоэтажный дом в городе. Спустя некоторое время он сообщил, что в результате удара по жилому дому ранены как минимум восемь жильцов.

"Стало известно о 8 пострадавших в многоэтажном доме, по которому нанес удар враг", — написал Лысак.

На месте нападения работают оперативные службы. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Тем временем в местных Telegram-каналах показали, как выглядит поврежденное многоэтажное здание в Одессе. В пабликах пишут, что в результате удара пострадал дом жилого комплекса "Руслан и Людмила". В здании после атаки видны выбитые окна и обгоревший фасад.

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Поврежденный дом в Одессе

Остальные сведения о последствиях ночного обстрела города выясняются.

Мониторинговые каналы сообщают, что для атаки на Одессу этой ночью россияне применили как минимум 6 баражирующих боеприпасов типа "Бандероль". Воздушные силы пока не комментировали эту информацию, однако предупреждали о передвижении реактивных дронов в Одесской области около 01:00.

Напомним, в ночь на 2 сентября во время комбинированного обстрела Одессы россияне повредили школы и дома, в городе возникли перебои с электроснабжением.

Кроме того, накануне в ГПСУ сообщили о попадании ракеты "Шахед" в пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией.