Росіяни атакували Одесу "Бандеролями": ворог поцілив по багатоповерхівці, є поранені (відео)

У ніч на 3 вересня росіяни здійснили чергову атаку на Одесу. Внаслідок обстрілу відомо про руйнування та поранених у місті.

Під час нічної атаки росіяни поцілили по багатоповерховому житловому будинку в Одесі. Про наслідки розповів голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Спершу посадовець повідомив, що ворог обстріляв багатоповерхівку у місті. Через деякий час він інформував, що через удар по житловому будинку є щонайменше восьмеро поранених мешканців.

"Стало відомо про 8 постраждалих у багатоповерхівці, по якій поцілив ворог", — написав Лисак.

На місці атаки працюють оперативні служби. Поранені отримують необхідну допомогу від медиків.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах показали, як виглядає пошкоджена багатоповерхівка в Одесі. У пабліках пишуть, що внаслідок удару постраждав будинок житлового комплексу "Руслан і Людмила". У будівлі після атаки видно вибиті вікна та обгорілий фасад.

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Пошкоджений будинок в Одесі

Інша інформація щодо наслідків нічного обстрілу міста встановлюється.

Моніторингові канали пишуть, що для атаки на Одесу цієї ночі росіяни застосували щонайменше 6 баражуючих боєприпасів типу "Бандероль". Повітряні сили поки не коментували цю інформацію, однак попереджали про рух реактивних дронів на Одещині близько 01:00 години.

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня під час комбінованого обстрілу Одеси росіяни пошкодили школи та будинки, у місті виникли перебої з електропостачанням.

Також напередодні у ДПСУ заявили про влучання "Шахеда" у пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.