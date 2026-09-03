В Борисполе горят склады фармацевтической компании: какие последствия удара РФ (видео)

В результате удара реактивных дронов России произошло возгорание в Борисполе Киевской области, сообщили в сети. Возможно, загорелись склады фармацевтическо-косметической компании: на видео с места событий видны столбы дыма над точкой попадания. Каковы последствия российской атаки на гражданские объекты в Киеве и Киевской области?

Сообщение о столбах дыма от удара РФ по Борисполю появилось около 9 часов 3 сентября в информационном Telegram-канале "Киев Инфо". За несколько минут до этого Воздушные силы сообщали о реактивном "Шахеде", который, по их данным, вошел с территории Черниговской области и летел в направлении Борисполя и Броваров. Фокус собрал заявления военных администраций Киевской области относительно ночной атаки ВС РФ.

Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил обстрел в Бориспольском районе. Согласно данным военной администрации, загорелся ряд гражданских объектов — склады, административные помещения, МАФы, магазин. Кроме того, один мужчина получил ранение, и ему была оказана медицинская помощь. Также сообщается, что в Обуховском районе есть повреждения из-за удара РФ и что там ранена женщина: загорелся дом и автомобиль.

Відео дня

ГСЧС Киевской области опубликовали фото с места удара РФ по Бориспольскому и Обуховскому районам. На фото пожары в частном секторе и разрушенные одноэтажные сооружения.

"Под вражеским ударом оказались жилые дома, постройки, объекты торговли, отдыха и инфраструктуры", — сообщили спасатели.

"Биокон" — это фармацевтическо-косметическая компания, производящая средства по уходу, защите и лечению кожи. На ресурсах компании пока нет информации об ударе РФ. Между тем Киевский горсовет сообщал, что в Борисполе построили склад площадью 30 тыс. кв. м (ориентировочно) и что он расположен рядом с аэропортом "Борисполь" и автомобильными дорогами, в административных границах Великоалександровского сельского совета.

Обстрел Киева — склад компании "Биокон" в Борисполе Фото: КГГА

Обстрел Киева — подробности удара РФ 3 сентября

Воздушные силы ВСУ в ночь на 3 сентября сообщали о ходе воздушного нападения ВС РФ. Первая информация о появлении реактивных дронов, летящих в сторону Киева, поступила в 23:12 2 сентября. В полночь БПЛА находились в районе Гостомеля/Бородянки, Вишневого и Киева. Следующие волны были зафиксированы около 2:46 и около 8:07 в районе Обухова, Борисполя, Броваров. Утром воздушное командование сообщило, что РФ запустила по украинцам 163 средства поражения различных типов, среди них — реактивные и обычные "Шахеды", S8000 "Бандероль" и т. д. Средства ПВО сбили 135 целей, но произошли попадания в 25 точках. Киевская городская военная администрация пока не сообщала о повреждениях или раненых в результате российского обстрела.

Отметим, Фокус писал об обстреле Украины в ночь на 3 сентября. Под ударом РФ оказалась Одесса: российская "Бандероль" попала в многоэтажный дом и повредила 20 квартир на этажах с 10 по 17. На одной из фотографий — квартира, у которой вынесло внешнюю стену. Другие пострадавшие объекты — в Хмельницком (склады промышленного предприятия), в Виннице (частный дом), в Тернополе (загорелась трава).

Напоминаем, что накануне, 2 сентября, россияне обстреляли Одессу баллистическими ракетами, ракетами "Бандероль" и дронами различных типов.