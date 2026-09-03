Четкий сигнал Америке: РФ ударила дроном по заводу Coca-Cola в Украине, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 3 сентября Россия нанесла удар с помощью дрона по заводу американской компании Coca-Cola в Великой Димерке Киевской области.

Глава государства подчеркнул, что атака РФ является проявлением российского террора, направленного против гражданского населения, а также явным сигналом России в адрес Америки. Об этом в ходе вечернего обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаке РФ на завод Coca-Cola

"Российские планы по применению оружия направлены именно на террор против людей и жизни. Это попытки подорвать жизнь гражданского населения, нанести удар по экономике. Сегодня россияне своим дроном нанесли удар по заводу "Кока-Колы". Уже "Кока-Кола" для них такой враг, что они сжигают её "Шахедами". Четкий российский сигнал Америке. Россия не может не знать, что это американское предприятие", — подчеркнул он.

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Кроме того, Владимир Зеленский пообещал провести "асимметричные операции" в ответ на российскую тактику массовых атак дронов и ударов по складам и предприятиям.

Атака РФ на завод Coca-Cola в Украине: что известно

Предприятие Beverages Ukraine, расположенное в Великой Димерке Броварского района Киевской области, — один из крупнейших заводов Coca-Cola в Европе, пишет Forbes. Там производят напитки Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Fuze Tea, соки Rich и энергетические напитки Burn.

Нападение РФ на завод Coca-Cola

По предварительным данным СМИ, удар пришелся на территорию предприятия, однако официального подтверждения того, что горел именно этот завод, пока нет.

Кроме того, сегодня в результате удара реактивных дронов России произошло возгорание в Борисполе Киевской области. Сообщается, что целью стали склады фармацевтическо-косметической компании.

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко подтвердил обстрел в Бориспольском районе. По данным военной администрации, загорелся ряд гражданских объектов — склады, административные помещения, МАФы, магазин.