РФ атаковала Одесскую область: пострадали склады с продуктами, горят грузовики

Сегодня во время воздушной тревоги Россия с помощью беспилотников типа "Shahed" нанесла удар по территории села Дачное Одесского района.

Как сообщают местные Telegram-каналы, в результате одного из ударов, вероятно, пострадали складские помещения сети супермаркетов "АТБ".

Нападение РФ на Одесскую область

По сообщениям очевидцев, на территории логистического комплекса после попадания разразился масштабный пожар; оттуда виден густой чёрный дым.

Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео с места событий, на которых видно, что грузовики АТБ на складе в Одесской области сгорают дотла после российской атаки.

На данный момент официального подтверждения того, что российский удар пришелся именно по складам "АТБ", пока нет.

Напомним, что это уже не первая атака РФ на сеть АТБ. После вражеских атак в магазинах сети АТБ ввели ограничения на продажу отдельных товаров. В частности, бакалею, яйца и сыпучие продукты можно приобрести в количестве не более 6 штук/кг в одном чеке.

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Атаки РФ на логистику Украины: что известно

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 3 сентября Россия нанесла удар с помощью дрона по заводу американской компании Coca-Cola в Великой Димерке Киевской области.

В свою очередь министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что российские атаки наносят значительный ущерб логистике торговых сетей. При этом он заверил, что украинцы не останутся без продуктов питания.

В ночь на 20 августа российские войска нанесли удар по Киеву, в результате чего были повреждены склады и другие объекты ряда компаний. О потерях продукции и повреждениях логистической инфраструктуры сообщали "Фора", "Файни льды" и Yves Rocher Украина. Компании заявляли, что будут пытаться избежать дефицита и перестроить логистику.