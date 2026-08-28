Продуктовый кризис или голод: РФ нанесла серьезный ущерб логистике торговых сетей, — Высоцкий

Российские атаки наносят серьёзный ущерб логистике продовольственных товаров торговых сетей, однако украинцы не останутся без продуктов. Точные цифры по уничтоженным объектам министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий не раскрыл, назвав эту информацию конфиденциальной.

Об этом заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий во время беседы с журналистами, сообщает "Укринформ".

По его словам, российские атаки на логистические объекты продолжаются практически круглосуточно.

"На сегодняшний день уничтожено, условно говоря, 90 % логистики продуктов питания торговых сетей, но в то же время это не означает, что украинцы останутся без продуктов питания", — сказал Высоцкий.

В то же время, как отмечает УНИАН, Высоцкий не стал раскрывать точные цифры относительно уничтоженных логистических объектов, поскольку назвал эту информацию конфиденциальной. Именно поэтому оценку в 90 % не следует воспринимать как точные статистические данные об уничтоженных складах.

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По его словам, вместо привычной логистики будут использовать поставки "с колес" и другие оперативные варианты. Министр заверил, что угрозы голода и системного дефицита продуктов питания не будет.

Высоцкий отметил, что из-за прицельных атак на логистические центры альтернативы прямым поставкам от производителей в торговые сети отсутствуют. Такой формат является более дорогостоящим, сложным и длительным.

"Ассортимент — да, возможно, несколько сократится, мы об этом предупреждали ранее. Но угроз для физического наличия, по крайней мере, базовых продуктов в ближайших к потребителю магазинах, нет", — подчеркнул министр.

Напомним, ранее эксперт по рынку топлива Дмитрий Леушкин заявил, что из-за ударов по логистическим складам привычного ассортимента в сетевых супермаркетах может не оказаться. В то же время он подчеркнул, что дефицита и голода не будет, а продукты можно будет покупать на рынках и в небольших магазинах.

В ночь на 20 августа РФ нанесла очередной удар по Киеву, повредив склады и другие сооружения ряда компаний. О потерях продукции и повреждениях логистических объектов тогда сообщили "Фора", "Файни льды" и Yves Rocher Украина, отметив, что постараются не допустить дефицита и перенастроят логистику. Также россияне атаковали нефтебазу сети АЗС KLO.