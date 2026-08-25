Привычного ассортимента уже не будет: что ждет украинцев из-за ударов по супермаркетам

Дефицита и голода не будет, но ассортимент украинских супермаркетов может измениться, ведь Россия постоянно бьет по логистическим складам.

По открытым оценкам, с начала июля 2026 года удары РФ по Украине вывели из строя более 400 тыс. кв. м складской и логистической инфраструктуры украинского бизнеса. К середине августа общий объем поврежденных, уничтоженных или непригодных к эксплуатации площадей оценивался примерно в 500 тыс. кв. м, около 400 тыс. кв. м из них приходилось на Киев и область. По информации инвестиционной компании Dragon Capital, это около 30% складской недвижимости класса А в Украине.

После новых атак 20-22 августа потери выросли. Пока официального консолидированного подсчета нет, эксперты сходятся во мнении, если атаки на логистику будут продолжаться, супермаркеты могут потерять привычный ассортимент.

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Российские удары по логистическим объектам создают опасности для работы торговых сетей. По словам эксперта рынка горючего Дмитрия Леушкина, проблема заключается не только в уничтожении имущества, но и возможных изменениях в работе супермаркетов.

"Помимо угрозы жизни сотрудников, ущерба для бизнеса и потери налоговых отчислений для бюджета есть реальный риск для деятельности супермаркетов", — отметил он.

Левшкин напоминает, что раньше украинская торговля работала без большого количества логистических складов и развитых сетей супермаркетов: "Разрешу напомнить, что в 90-е и нулевые мы не имели особо ни складов логистических, ни супермаркетов. Но продукты и товары купить проблемой не было".

По его словам, даже если большие логистические склады будут уничтожены, это не означает дефицита продуктов.

"Дефицита и голода не будет. Просто продукты будем покупать на рынке и маленьких магазинчиках, а сетевые супермаркеты не смогут обеспечивать привычный ассортимент", — сказал эксперт, отметив, что для доставки товаров понадобится больше небольших транспортных средств и водителей.

"Пригодится больше маленьких машин, больше водителей, с чем, разумеется, проблема. Но больше здесь никакой дополнительной трагедии нет", — говорит Леушкин.

Полки "Сильпо" после атаки РФ по составам сети Фото: соцсети

Произойдет ли массовое закрытие супермаркетов

Тем временем Дмитрий Леушкин уверен, что супермаркеты не исчезнут.

"Нет, просто будет перетекание клиентской массы, возможно, где-то какие-то супермаркеты закроются, но даже при самом плохом сценарии со складами это не будет массово", — ответил он.

Сколько складов уничтожено в Украине

Согласно информации открытых профильных источников, с начала полномасштабной войны в Украине уничтожено или выведено из строя от 950 тыс. кв. м до около 1 млн кв. м складских площадей. Больше всего складов сосредоточено на Киевщине, которая испытала наибольшие разрушения. На Киевскую область и столицу приходится около 28% всех уничтоженных складских площадей.

Что касается лета 2026-го, то только в августе произошло по меньшей мере три масштабных атаки на складскую инфраструктуру Киева и области. Пик пришелся на ночь на 5 августа — одну из самых массированных атак на украинский бизнес с начала войны: пострадали логистический центр NOVUS, склад Rozetka, инфраструктура "Эпицентра", сортировочный центр "Новой почты", склады "Сильпо" и других малых предприятий и крупных сетей.

Основные логистические объекты, оказавшиеся под ударами РФ. Данные актуальны для летнего периода 2026 года по состоянию на 25 августа Фото: Фокус

Итак, рынок складской недвижимости уже сталкивается с дефицитом свободных площадей. По оценкам экспертов, свободных складских помещений самого высокого класса почти не осталось, а арендные ставки растут.

Склады и товарные запасы атаковавшей РФ сетей. Данные актуальны для летнего периода 2026 года по состоянию на 25 августа Фото: Фокус

В августе российские атаки также коснулись логистических объектов торговых сетей и производителей. В частности, сообщалось о повреждении распределительного центра "Авроры" в Полтавской области, складских мощностей логистического партнера Varus в Борисполе, а также "ЭКО маркет" и объектов, связанных с другими компаниями.

Непродовольственные и торговые объекты, пострадавшие от ударов РФ. Данные актуальны для летнего периода 2026 года по состоянию на 25 августа Фото: Фокус

Склады нужно рассредоточивать, агросектор и альтернативную энергетику развивать

Эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова считает, что удары по большим складским объектам уже заставили производителей и ритейл пересмотреть подходы к логистике.

"Мы начали строить сухие переходы. Уничтоженные склады вокруг Киева вполне реально, что заставят все-таки посмотреть и производителей, и ритейл на смену логистике", — отметила она в комментарии Фокуса.

По ее словам, большие централизованные склады должны заменяться распределенной системой накопительных центров.

"Не может быть гигантомании, должны быть рассеяны накопительные центры. Они должны измениться. Их должно быть вокруг каждого областного центра много, с разных сторон и разного направления", — уверяет эксперт Всемирного Банка.

Руженкова связывает такую модель с продовольственной безопасностью Украины и говорит, что это обеспечит продовольственную безопасность непосредственно в Украине.

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Отдельно эксперт говорит о развитии агросектора и альтернативной энергетики. По ее словам, Украина имеет возможности для более широкого использования биоэтанола, биодизеля, солнечной и ветровой энергии, а также переработки различных видов остатков.

"Биоэтанол и альтернативная энергетика — наше все, которое может спасти государство от энергетического кризиса. И за этим стоит именно агросектор", — отмечает эксперт.

Оксана Руженкова также отмечает, что в Украине еще не внедрен ряд европейских технологий переработки древесины, растениеводческих и животноводческих остатков, которые могут идти и использоваться в качестве отопления, а развитие этих направлений может стать одним из факторов экономической перестройки.

"За этим однозначно будущее. Смена бензина на биоэтанол, биодизель и перевод транспорта на эти направления", — говорит Руженкова.

Напомним, Фокус уже сообщал об очередном ударе по Киеву в ночь на 20 августа и о последствиях обстрела. Ряд компаний сообщил тогда о том, что РФ повредили склады и другие сооружения. Об этом заявили прессслужбы "Фора", "Файные льды", Yves Rocher Украина. Компании написали в потерявших продукцию соцсетях, предупредили, что постараются не допустить дефицита и переналадят логистику. Россияне также атаковали нефтебазу сети автозаправок KLO.