В Rozetka поразили масштабом убытков: сколько стоил уничтоженный Россией склад (фото)

Через шесть дней после уничтожения центра Ирина Чечоткина сообщила сумму убытков.

Стоимость распределительного центра Rozetka в Броварах, который был разрушен в результате российского удара в ночь на 5 августа, составила 70 млн долларов. Помимо самого здания, компания потеряла товары на миллиарды гривен. Об этом сообщила соучредитель Rozetka Ирина Чечоткина во время встречи представителей бизнеса с комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает "Интерфакс-Украина".

"Если говорить о последних убытках моего бизнеса, то один только склад обошёлся в 70 млн. И я говорю сейчас не о гривнах, а о долларах", — сказала Чечоткина.

По её словам, страховые компании пока не готовы страховать убытки такого масштаба. Поэтому соучредительница Rozetka призвала государство предусмотреть возможность отсрочки уплаты налогов для компаний, пострадавших в результате российских атак.

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"Все, о чем я могу сейчас попросить, — это возможность отсрочки уплаты налогов, чтобы у нас была возможность восстановиться. Ведь убытки настолько колоссальны, что если не оказать помощь, то завтра у нас не будет возможности восстановиться", — отметила она.

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"Опустошение и боль": что Чечеткина написала сразу после нападения

Первый комментарий Чечоткиной появился сразу после удара по складскому комплексу. Тогда она рассказала, что ночью наблюдала, как горит дело всей её жизни.

"Сегодня я должна была опубликовать пост о том, что ROZETKA исполнилось 21 год. Поблагодарить наших клиентов, партнеров, команду за этот долгий путь, который мы прошли вместе. Вместо этого ночью я смотрела, как после удара трёх баллистических ракет горит дело всей моей жизни", — написала соучредительница компании.

По её словам, распределительный складской комплекс в Броварах открыли в начале 2017 года. Он был крупнейшим и наиболее автоматизированным объектом компании и обрабатывал более 100 тыс. заказов в день.

"Он не подлежит восстановлению", — отметила Чечоткина.

Она также рассказала о своих переживаниях после нападения.

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"Что я чувствовала ночью? Опустошение и боль. Огромное облегчение, потому что, к счастью, на этот раз люди не пострадали", — написала она.

Несмотря на уничтожение одного из ключевых объектов компании, Чечоткина подчеркнула, что "Розетка" продолжает работать.

"Ощущение, что я должна идти дальше, несмотря ни на что. ROZETKA работает", — заявила она.

Соучредительница также поблагодарила клиентов, партнеров и всех, кто поддержал компанию после атаки.

"Почувствовать, что мы не одни в этот момент, важно как никогда", — написала Чечеткина.

Склад "Rozetka" после атаки шахидов РФ Фото: rozetka.ua

Перед уничтожением склад в очередной раз подвергся нападению

По словам Чечоткиной, складской комплекс неоднократно становился целью российской атаки.

"Ночью наш склад снова подвергся нападению со стороны россиян. На этот раз попали две ракеты "Шахед". К счастью, жертв нет", — сообщила Ирина Чечеткина 2 августа.

Состав Rozetka после атаки РФ 2 августа Фото: rozetka.ua

Что известно о складе Rozetka

Распределительный комплекс в Броварах открыли в 2017 году. Он был одним из главных логистических объектов Rozetka и обрабатывал более 100 тыс. заказов в день.

Теперь компания лишилась самого объекта, который, по оценке Чечоткиной, стоил 70 млн долларов, а также товарных запасов на миллиарды гривен.

Чечеткина отмечает, что без дополнительной поддержки бизнесу восстановить работу после столь масштабных потерь будет чрезвычайно сложно.

Напомним, ранее "Фокус" уже сообщал, что в день 21-летия компании руководство планировало поблагодарить клиентов, партнеров и команду.