В Rozetka поразили масштабом убытков: сколько стоил уничтоженный Россией склад (фото)
Через шесть дней после уничтожения центра Ирина Чечоткина сообщила сумму убытков.
Стоимость распределительного центра Rozetka в Броварах, который был разрушен в результате российского удара в ночь на 5 августа, составила 70 млн долларов. Помимо самого здания, компания потеряла товары на миллиарды гривен. Об этом сообщила соучредитель Rozetka Ирина Чечоткина во время встречи представителей бизнеса с комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает "Интерфакс-Украина".
"Если говорить о последних убытках моего бизнеса, то один только склад обошёлся в 70 млн. И я говорю сейчас не о гривнах, а о долларах", — сказала Чечоткина.
По её словам, страховые компании пока не готовы страховать убытки такого масштаба. Поэтому соучредительница Rozetka призвала государство предусмотреть возможность отсрочки уплаты налогов для компаний, пострадавших в результате российских атак.
"Все, о чем я могу сейчас попросить, — это возможность отсрочки уплаты налогов, чтобы у нас была возможность восстановиться. Ведь убытки настолько колоссальны, что если не оказать помощь, то завтра у нас не будет возможности восстановиться", — отметила она.Важно
"Опустошение и боль": что Чечеткина написала сразу после нападения
Первый комментарий Чечоткиной появился сразу после удара по складскому комплексу. Тогда она рассказала, что ночью наблюдала, как горит дело всей её жизни.
"Сегодня я должна была опубликовать пост о том, что ROZETKA исполнилось 21 год. Поблагодарить наших клиентов, партнеров, команду за этот долгий путь, который мы прошли вместе. Вместо этого ночью я смотрела, как после удара трёх баллистических ракет горит дело всей моей жизни", — написала соучредительница компании.
По её словам, распределительный складской комплекс в Броварах открыли в начале 2017 года. Он был крупнейшим и наиболее автоматизированным объектом компании и обрабатывал более 100 тыс. заказов в день.
"Он не подлежит восстановлению", — отметила Чечоткина.
Она также рассказала о своих переживаниях после нападения.Важно
"Что я чувствовала ночью? Опустошение и боль. Огромное облегчение, потому что, к счастью, на этот раз люди не пострадали", — написала она.
Несмотря на уничтожение одного из ключевых объектов компании, Чечоткина подчеркнула, что "Розетка" продолжает работать.
"Ощущение, что я должна идти дальше, несмотря ни на что. ROZETKA работает", — заявила она.
Соучредительница также поблагодарила клиентов, партнеров и всех, кто поддержал компанию после атаки.
"Почувствовать, что мы не одни в этот момент, важно как никогда", — написала Чечеткина.
Перед уничтожением склад в очередной раз подвергся нападению
По словам Чечоткиной, складской комплекс неоднократно становился целью российской атаки.
"Ночью наш склад снова подвергся нападению со стороны россиян. На этот раз попали две ракеты "Шахед". К счастью, жертв нет", — сообщила Ирина Чечеткина 2 августа.
Что известно о складе Rozetka
Распределительный комплекс в Броварах открыли в 2017 году. Он был одним из главных логистических объектов Rozetka и обрабатывал более 100 тыс. заказов в день.
Теперь компания лишилась самого объекта, который, по оценке Чечоткиной, стоил 70 млн долларов, а также товарных запасов на миллиарды гривен.
Чечеткина отмечает, что без дополнительной поддержки бизнесу восстановить работу после столь масштабных потерь будет чрезвычайно сложно.
Напомним, ранее "Фокус" уже сообщал, что в день 21-летия компании руководство планировало поблагодарить клиентов, партнеров и команду.