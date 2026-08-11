В Rozetka приголомшили масштабом збитків: скільки коштував знищений Росією склад (фото)

Через шість днів після знищення центру Ірина Чечоткіна повідомила суму збитків.

Вартість розподільчого центру Rozetka у Броварах, який був зруйнований російським ударом у ніч проти 5 серпня, становила 70 млн доларів. Окрім самої будівлі, компанія втратила товари на мільярди гривень. Про це через повідомила співзасновниця Rozetka Ірина Чечоткіна під час зустрічі представників бізнесу з комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо казати про останні руйнування мого бізнесу, то тільки 70 млн коштував склад. І я кажу зараз не про гривні, а про долари", — сказала Чечоткіна.

За її словами, страхові компанії наразі не готові страхувати збитки такого масштабу. Тому співзасновниця Rozetka закликала державу передбачити можливість відтермінування сплати податків для компаній, які постраждали внаслідок російських атак.

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"Все, що я можу зараз просити, — це можливість відтермінування податків, щоб ми могли мати змогу відновитися. Бо збитки настільки колосальні, що якщо не допомогти, то у нас завтра не буде можливості відновитися", — зазначила вона.

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"Спустошення і біль": що Чечоткіна писала одразу після атаки

Перший коментар Чечоткіної з'явився безпосередньо після удару по складському комплексу. Тоді вона розповіла, що вночі спостерігала, як горить справа її життя.

"Сьогодні я мала опублікувати пост про те, що ROZETKA виповнився 21 рік. Подякувати нашим клієнтам, партнерам, команді за цей довгий шлях, який ми пройшли разом. Натомість вночі я дивилася, як після удару трьох балістичних ракет горить справа всього мого життя", — написала співзасновниця компанії.

За її словами, розподільчий складський комплекс у Броварах відкрили на початку 2017 року. Він був найбільшим і найбільш автоматизованим об'єктом компанії та обробляв понад 100 тис. замовлень на день.

"Він не підлягає відновленню", — зазначила Чечоткіна.

Вона також розповіла про свої переживання після атаки.

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"Що я відчувала вночі? Спустошення і біль. Велике полегшення, бо на щастя, цього разу люди не постраждали", — написала вона.

Попри знищення одного з ключових об'єктів компанії, Чечоткіна наголосила, що Rozetka продовжує працювати.

"Відчуття, що маю йти далі попри все. ROZETKA працює", — заявила вона.

Співзасновниця також подякувала клієнтам, партнерам та всім, хто підтримав компанію після атаки.

"Відчути, що ми не самі в цю мить важливо, як ніколи", — написала Чечоткіна.

Склад Rozetka після атаки Шахедів РФ Фото: rozetka.ua

Перед знищенням склад вкотре атакували

За словами Чечоткіної, складський комплекс був ціллю російської атаки неодноразово.

"Вночі наш склад знову атакували росіяни. На цей раз влучили 2 "Шахеди". На щастя, без жертв", — повідомляла Ірина Чечоткіна 2 серпня.

Склад Rozetka після атаки РФ 2 серпня Фото: rozetka.ua

Що відомо про склад Rozetka

Розподільчий комплекс у Броварах відкрили 2017 року. Він був одним із головних логістичних об'єктів Rozetka та обробляв понад 100 тис. замовлень на день.

Тепер компанія втратила сам об'єкт, який, за оцінкою Чечоткіної, коштував $70 млн, а також товарні запаси на мільярди гривень.

Чечоткіна наголошує, що без додаткової підтримки бізнесу відновити роботу після таких масштабних втрат буде надзвичайно складно.

Нагадаємо, раніше Фокус вже повідомляв, що у день 21-річчя компанії керівництво планувало подякувати клієнтам, партнерам і команді.