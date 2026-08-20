Сгорели склады VARUS и "ЭКО-маркет" под Киевом: что известно о перебоях с товарами

Россия нанесла удар по логистическому объекту в Борисполе и уничтожила складские запасы торговой сети VARUS, сообщила компания. На фото с места удара — открытый пожар, охвативший несколько ангаров, и облако дыма. Кроме того, повреждения получили склады "ЭКО маркет". Как российская атака может повлиять на киевлян и жителей Киевской области?

На складах, сгоревших в Борисполе, хранилась часть торговых запасов сети, говорится в сообщении VARUS на странице в Facebook. Указано, что россияне нанесли удар по логистической компании, с которой сотрудничали магазины. Фокус собрал информацию о повреждениях новых продуктовых складов под Киевом и заявлениях компаний о потере товаров.

В VARUS сообщили, что в течение некоторого времени могут возникнуть перебои с "некоторыми товарами": не уточняется, уничтожили ли россияне продукты питания или что-то другое. Также отмечается, что делается всё возможное, чтобы люди не испытали дефицита.

"В связи с этим в отдельных магазинах возможны временные частичные перебои с наличием некоторых товаров. В то же время мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить бесперебойные поставки и наличие товаров на полках", — пояснили в торговой сети.

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Удар по Киеву — VARUS о нападении РФ 20 августа Фото: Скриншот

На странице в Facebook сети супермаркетов "ЭКО маркет" также сообщили о потере склада под Киевом. Компания заявила, что сотрудники не пострадали. При этом прямо не упомянули о потерянных товарах, но заверили, что "делают всё возможное, чтобы у покупателей были необходимые товары на наших полках".

"Продукты есть! Мы работаем", — говорится в посте.

Удар по Киеву — "ЭКО-маркет" о ударе РФ 20 августа Фото: Скриншот

"ЭКО маркет" опубликовал фотографию с места удара со стороны РФ, на которой показано состояние склада в Борисполе. Видно здание высотой около десяти метров, у которого облицовка сверху оплавилась почти до основания. За почерневшими проёмами — тёмное помещение, которое, вероятно, выгорело в результате пожара.

Удар по Киеву — склад "ЭКО-маркет" после удара со стороны РФ 20 августа Фото: Facebook

Удар по Киеву — что произошло 20 августа

Отметим, что Фокус писал об ударе по Киеву в ночь на 20 августа и о последствиях обстрела. Ряд компаний сообщил о том, что россияне повредили склады и другие сооружения. В частности, о разрушениях и пожаре на складах заявили пресс-службы "Фора", "Файни льды" и Yves Rocher Украина. Компании написали в соцсетях, что потеряли продукцию, предупредили, что постараются не допустить дефицита и наладить логистику. Кроме того, россияне атаковали нефтебазу сети автозаправок KLO: на фото с места событий — полностью выгоревшие резервуары.

Тем временем Воздушные силы рассказали о ходе российской атаки в ночь на 20 августа. Согласно данным командования, россияне запустили неуказанное количество ракет "Искандер-М"/С-400, "Оникс"/"Циркон", а также 36 крылатых ракет Х-101 и два баражующих боеприпаса-ракеты "Бандероль". К тому же украинцам угрожали 168 дронов различных типов, из них половина — реактивные БПЛА.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что россияне убили 15 украинцев во время ночной атаки. Среди пострадавших районов — Соломенский, Святошинский и Дарницкий.

Напоминаем, что 19 августа Вооруженные силы РФ выпустили ракету "Бандероль" по Житомиру: погибли трое полицейских.