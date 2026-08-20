Згоріли склади VARUS та "ЕКО маркет" під Києвом: що відомо про перебої з товарами

Росія вдарила по логістичному об'єкту у Борисполі та знищили складські запаси торгівельної мережі VARUS, повідомила компанія. На фото з точки удару — відкритий вогонь, який охопив кілька ангарів, та хмара диму. Крім того, отримали пошкодження склади "ЕКО маркет". Як російська атака може вплинути на киян та жителів Київської області?

У складах, які згоріли у Борисполі, зберігалась частина торгівельних запасів мережі, ідеться у повідомленні VARUS на сторінці Facebook. Вказано, що росіяни влучили по логістичній компанії, з якою співпрацювали магазини. Фокус зібрав інформацію про пошкодження нових продуктових складів під Києвом та заяви компаній щодо втрати товарів.

У VARUS написали, що певний час можуть бути перебої з "деякими товарами": не уточнюється, росіяни знищили продукти харчування чи щось інше. Також наголошується, що роблять усе можливе, щоб люди не відчули дефіциту.

"Через це в окремих магазинах можливі тимчасові часткові перебої з наявністю деяких товарів. Водночас робимо все можливе, щоб забезпечити безперебійне постачання та наявність товарів на полицях", — пояснили у торгівельній мережі.

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Удар по Києву — VARUS про удар РФ 20 серпня Фото: Скриншот

На сторінці Facebook мережі супермаркетів "ЕКО маркет" також написали про втрату складу під Києвом. Компанія заявила, що співробітники не постраждали. При цьому прямо не написали про втрачені товари, але запевнили, що "роблять усе можливе, щоб гості мали необхідні товари на наших полицях".

"Продукти є! Ми працюємо", — ідеться у дописі.

Удар по Києву — "ЕКО-маркет" про удар РФ 20 серпня Фото: Скриншот

"ЕКО маркет" опублікував світлину з місця удару РФ, на якій показав стан складу у Борисполі. Бачимо будівлю висотою з десяток метрів, у якої оплавилось облицювання згори майже до ґрунту. За почорнілими отворами — темне приміщення, яке, ймовірно, вигоріло внаслідок пожежі.

Удар по Києву — склад "ЕКО-маркет" після удару РФ 20 серпня Фото: Facebook

Удар по Києву — що сталось 20 серпня

Зазначимо, Фокус писав про удар по Києву в ніч на 20 серпня та про наслідки обстрілу. Низка компаній повідомила про те, що росіяни пошкодили склади та інші споруди. Зокрема, про руйнування та пожежу на складах заявили пресслужби "Фора", "Файні льоди", Yves Rocher Україна. Компанії написали у соцмережах, що втратили продукцію, попередили, що постараються не допустити дефіциту та переналагодять логістику. Крім того, росіяни атакували нафтобазу мережі автозаправок KLO: на фото з місця подій — повністю вигорілі резервуари.

Тим часом Повітряні сили розповіли про перебіг російської атаки в ніч на 20 серпня. Згідно з даними командування, росіяни запустили невказану кількість ракет "Искандер-М"/С-400, "Оникс"/"Циркон", і також 36 крилатих ракет Х-101 та два баражувальних боєприпаси-ракет "Бандероль". До всього, українцям загрожували 168 дронів різних типів, з них половина — реактивні БпЛА.

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що росіяни убили 15 українців під час нічної атаки. Серед постраждалих районів — Солом'янський, Святошинський та Дарницький.

Нагадуємо, 19 серпня ЗС РФ запустили ракету "Бандероль" по Житомиру: загинуло троє поліцейських.