Атака "Бандеролі" у Житомирі: загинуло двоє поліцейських, багато поранених (фото)

В.о. глави Національної поліції Максим Цуцкірідзе розповів про наслідки удару Росії по Житомиру, яке сталось вдень 19 серпня. Зі слів Цуцкірідзе, загинуло двоє правоохоронців. Крім того, ще 20 людей отримали поранення. На фото з місця подій — руйнування, які стались внаслідок влучання російської реактивної ракети "Бандероль" у центрі мирного міста.

Російська "Бандероль" влучили по будівлі головного управління Національної поліції Житомирської області, підтвердив Цуцкрідзе. Внаслідок влучання почалась пожежа на даху та у приміщеннях на четвертому поверсі. Начальник Нацполу наголосив, що росіяни вкотре вдарили по цивільному місту, щоб завдати шкоди працівникам, які "щодня працюють заради безпеки інших".

Цуцкрідзе опублікував фото з точки влучання реактивної ракети "Бандероль" у Житомирі. На одному з кадрів бачимо шматки будматеріалів, які великими пластами лежать посеред подвір'я. На іншому — уламки скла та інші шматки будматеріалів поруч з входом в установу.

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Удар по Житомиру — будівля поліції після удару Бандеролі 19 серпня Фото: Національна поліція

Інші фото зафіксували роботу рятувальників та лікарів: кілька спецмашин стоять біля місця влучання, тим часом як працівник ДСНС підіймається в люльці для гасіння покрівлі чотириповерхового будинку.

Удар по Житомиру — рятувальники після удару Бандеролі 19 серпня Фото: Національна поліція

У дописі глави Нацполіції висловлюються слова скорботи щодо загиблих колег і також є подяка правоохоронцям, які "попри біль і втрату залишаються на своїх місцях".

"Цей удар забрав життя двох поліцейських. Щонайменше 20 людей постраждали. Сьогодні загинули наші колеги. Для Національної поліції це непоправна втрата", — ідеться у заяві Цуцкірідзе.

Удар по Житомиру — що сталось 19 серпня

Зазначимо, близько 16 години 19 серпня пабліки Житомира повідомили про гучні вибухи у місті та почали публікувати кадри з димом на місці влучання. Крім того, з'явились фото з пораненими людьми. Глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що сталось влучання по будівлі Нацполіції: спершу ішла мова про реактивний дрон, згодом — про реактивну ракету "Бандероль". Посадовець не сказав про наслідки російського удару, але у місцевих пабліках писали, що міг статись удар "по бульвару". Водночас Повітряні сили ЗСУ інформували про появу ракети "Бандероль" над Україною. Зокрема, перша інформація надійшла близько 15:35: засіб ураження помітили над Київською областю, і він летів у бік Малина та Житомира. Відстань від російсько-українського кордону до Житомира — близько 360 км (по прямій).

Раніше Фокус писав про ракету "Бандероль", яку раніше називали баражувальним боєприпасом. У серпні 2026 року ГУР Міноборони розповіло, що росіяни налагодили серійне виготовлення цього засобу ураження. Основні технічні характеристики ракети "Бандероль" — швидкість близько 600 км/год, дальність — близько 400 км. Орієнтовна ціна ракети S8000 "Бандероль", яка убила двоє поліцейських у Житомирі — від 100 до 500 тис. дол. (оцінка 2025 року).

Нагадуємо, 17 серпня Повітряні сили ЗСУ розповіли про ракету "Бандероль" РФ, яка залетіла на територію Молдови. Згодом поліція Молдови показали наслідки влучання російської "Бандеролі" посеред кукурудзяного поля.