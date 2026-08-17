Ракета "Бандероль" РФ залетіла на територію Молдови: що відомо

Близько 17:30 17 серпня російська ракета "Бандероль", яка атакувала західну частину Одеської області, залетіла у Молдову, повідомили моніторинговій пабліки. Влада Молдови поки не коментувала інцидент.

17 серпня ЗС РФ кілька годин поспіль били по Одещині ракетами "Бандероль" і одна з них залетіла у Молдову, ідеться у дописі моніторингового Telegram-каналу "Миколаївський Ваньок". Перед цим сталось влучання у будинок в Одесі, а ракети прямували у бік Дністровська (населеного пункту на території Придністров'я).

Перша інформація про наліт на Одеську область з'явився у мережі близько 16:18. Згідно з даними моніторингового каналу, росіяни запустили по Одеській області 10 ударних дронів (з них один — реактивний). Спершу засоби ураження РФ зафіксували у районі Очакова та Кінбурнської коси у Миколаївській області. Через 10 хвилин інформацію уточнили: з'ясувалось, що у бік Тендровської коси та Одеси летить чотири ракети "Бандероль" і ще ракета Х-31П. Серія наступних дописів — про збиття однієї "Бандеролі" та про рух інших у бік Одеси. О 17:38 — допис про проникнення "Бандеролі" на територію Молдови.

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Ракета Бандероль — інформація про політ на Молдову 17 серпня Фото: Скриншот

Ракета Бандероль — що сталось 17 серпня

Повітряні сили ЗСУ підтвердили появу ракети "Бандероль" на території Молдови. Інформація з'явилась о 17:39: заяви про влучання не було. Тим часом волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко (та моніторингові пабліки підтвердили) написав, що ракета упала на відстані понад 30 км від кордону. На карті проєкту DeepState можна відшукати населений пункт Дністровський у так званій "Придністровській народній республіці". Бачимо, якщо ракета "Бандероль" пролетіла понад 30 км, то вона могла дістати до "столиці ПМР" Тирасполя. Також у межах досяжності Слободзея, Каушани, Штефан Воде. Відстань від Дністровського до столиці Молдови Кишинева — близько 90 км.

Ракета Бандероль — куди могла дістати у Молдові 17 серпня Фото: DeepState

Ракета "Бандероль" S8000 — це новий засіб ураження ЗС РФ, використання якого росіяни посилили влітку 2026 року, а про перші випадки використання повідомило ГУР Міноборони весною 2025 року. Дальність "Бандеролі" — до 500 км, вага бойової частини — близько 50 кг (повна вага — до 150 кг), швидкість — 500-650 до км/год.

8 серпня військовий експерт розповів, що росіяни намагаються запускати ракети "Бандероль" з наземних пускових установок, а не з дронів "Оріон", як раніше. Зі слів експерта, у такому випадку пуск буде менш помітним, але ракета матиме меншу дальність.

Нагадуємо, у серпня українська розвідка розповіла про можливості ракети "Бандероль" та про серійне виробництво нового засобу ураження.