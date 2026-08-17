Ракета "Бандероль" РФ залетела на территорию Молдовы: что известно

Около 17:30 17 августа российская ракета "Бандероль", которая атаковала западную часть Одесской области, залетела в Молдову, сообщили в мониторинговой группе. Власти Молдовы пока не прокомментировали инцидент.

17 августа Вооружённые силы РФ в течение нескольких часов подряд обстреливали Одесскую область ракетами "Бандероль", и одна из них попала в Молдову, говорится в сообщении мониторингового Telegram-канала "Николаевский Ваньок". До этого произошло попадание в дом в Одессе, а ракеты направлялись в сторону Днестровска (населенного пункта на территории Приднестровья).

Первые сообщения о налете на Одесскую область появились в сети около 16:18. Согласно данным мониторингового канала, россияне запустили по Одесской области 10 ударных дронов (из них один — реактивный). Сначала средства поражения РФ были зафиксированы в районе Очакова и Кинбурнской косы в Николаевской области. Через 10 минут информацию уточнили: выяснилось, что в сторону Тендровской косы и Одессы летят четыре ракеты "Бандероль" и ещё одна ракета Х-31П. Серия последующих сообщений — о сбивании одной "Бандероли" и о движении остальных в сторону Одессы. В 17:38 — сообщение о проникновении "Бандероли" на территорию Молдовы.

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Ракета "Бандероль" — информация о полете в Молдову 17 августа Фото: Скриншот

Ракета "Бандероль" — что произошло 17 августа

Военно-воздушные силы ВСУ подтвердили появление ракеты "Бандероль" на территории Молдовы. Информация появилась в 17:39: заявлений о попадании не было. Между тем волонтер и общественный активист Сергей Стерненко (а также мониторинговые группы в соцсетях подтвердили) написал, что ракета упала на расстоянии более 30 км от границы. На карте проекта DeepState можно найти населенный пункт Днестровский в так называемой "Приднестровской народной республике". Видно, что если ракета "Бандероль" пролетела более 30 км, то она могла долететь до "столицы ПМР" Тирасполя. Также в зоне досягаемости находятся Слободзея, Каушаны, Штефан-Воде. Расстояние от Днестровского до столицы Молдовы Кишинева — около 90 км.

Ракета "Бандероль" — куда она могла долететь в Молдове 17 августа Фото: DeepState

Ракета "Бандероль" S8000 — это новое средство поражения ВС РФ, применение которого россияне активизировали летом 2026 года, а о первых случаях использования сообщило ГУР Минобороны весной 2025 года. Дальность "Бандероли" — до 500 км, вес боевой части — около 50 кг (полная масса — до 150 кг), скорость — 500–650 км/ч.

8 августа военный эксперт сообщил, что россияне пытаются запускать ракеты "Бандероль" с наземных пусковых установок, а не с дронов "Орион", как раньше. По словам эксперта, в таком случае запуск будет менее заметным, но дальность полета ракеты будет меньше.

Напоминаем, что в августе украинская разведка рассказала о возможностях ракеты "Бандероль" и о серийном производстве этого нового средства поражения.