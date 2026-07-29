Быстрее "Шахеда": в ГУР объяснили, почему ракета "Бандероль" РФ особенно опасна (фото)
Главное управление разведки продемонстрировало обломки крылатой ракеты "Бандероль" Вооруженных сил Российской Федерации, которую также называют баражующим боеприпасом, малогабаритной крылатой ракетой или дроном-ракетой. Это средство поражения претерпело несколько модификаций, и началось его серийное производство. Опасность новой ракеты РФ заключается в том, что её не могут сбить дроны-перехватчики, которые эффективны против российских "Шахедов". Чем отличаются ракеты S8000 "Бандероль", которые россияне запускают по украинцам?
29 июля ГУР Минобороны провело пресс-конференцию, в ходе которой продемонстрировало обломки ракеты "Бандероль" и рассказало, почему они особенно опасны, говорится в материале издания "Милитарный". Украинские разведчики установили, что это средство поражения запущено в серийное производство: не указано, сколько таких ракет может выпускать российский ВПК.
СМИ опубликовало фото фрагмента носовой части ракеты "Бандероль", которую демонстрировали в зале для пресс-конференций. Видно, что ракета имеет цилиндрическую форму, нос заострён. Примерный диаметр средства поражения — около 30 см (по сравнению с окружающими элементами).
Эксперт рассказал, что россияне используют ракету "Бандероль" для нанесения ударов по югу Украины. Объекты, находящиеся под угрозой, — это неподвижные цели, координаты которых известны заранее. Среди возможных целей — порты, логистические узлы, терминалы и склады с продуктами питания. При этом средство поражения не поражает движущиеся цели, например, корабли. Выяснилось, что перехватчики не могут сбить новую российскую ракету.
"Это создает для нас проблему, поскольку FPV-дроны-перехватчики против этой ракеты не работают", — пояснил неназванный эксперт из ГУР.
Характеристики ракеты "Бандероль", представляющие особую угрозу для южных регионов:
- скорость — 550–600 км/ч;
- дальность — 350–400 км/ч;
- вес боевой части — ОФБЧ-150 общим весом 150 кг, при этом вес взрывчатого вещества составляет 50 кг;
- методы запуска — с дронов "Орион", с вертолётов Ми-28, с наземных пусковых установок.
В ГУР также сообщили, что РФ производит ракеты "Бандероль" из компонентов компаний США (Cypress Semiconductor, Sipex Corporation и др.), Японии (Toshiba Semiconductor), Швейцарии (STMicroelectronics), Южной Кореи (Taejin Technology HTC Korea), Китая (JB Capacitors).
Ракета "Бандероль" — подробности
На портале ГУР War&Sanction есть информация о ракетах "Бандероль" РФ. Указано, что Украина проанализировала 24 компонента, часть из которых изготовлена российской компанией АО "ЧИП И ДИП", но большинство — действительно западного производства.
Отметим, Фокус писал о ракете "Бандероль" ВС РФ, которая с 2025 года всё чаще используется для нанесения ударов по Украине. Один из первых случаев её применения в Харьковской области произошёл в мае 2025 года. Между тем первое зафиксированное появление на фронте, когда обломки попали в руки специалистов ГУР, — апрель 2025 года: средство поражения запустили с дрона "Орион".
Напоминаем, что летом 2025 года стало известно о нападении украинских дронов на завод в Кронштадте, производящий ракеты "Бандероль".