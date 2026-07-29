Швидша за "Шахеди": в ГУР пояснили, чому ракета "Бандероль" РФ особливо небезпечна (фото)

Головне управління розвідки показало уламки крилатої ракети "Бандероль" Збройних сил Російської Федерації, яку ще називають баражуючим боєприпасом, малою крилатою ракетою чи дроном-ракетою. Засіб ураження пройшов кілька модифікацій і почалось серійне виробництво. Небезпека нової ракети РФ полягає у тому, що її не можуть збити дрони-перехоплювачі, які ефективні проти російських "Шахедів". Чим особливі ракети S8000 "Бандероль", яку росіяни запускають по українцях?

29 липня ГУР Міноборони провело пресконференцію, під час якої показало уламки ракети "Бандероль" та розповіло, чому вони особливо небезпечні, ідеться у матеріалі медіа "Мілітарний". Українські розвідники встановили, що засіб ураження пішов у серійне виробництво: не вказали, скільки таких ракет може випускати російське ВПК.

Медіа опублікувало фото фрагмента носової частини ракети "Бандероль", яку демонстрували у залі для пресконференцій. Бачимо, що ракета має циліндричну форму, ніс загострений. Орієнтовний діаметр засобу ураження — близько 30 см (порівняно з оточуючими елементами).

Ракета Бандероль — уламки засобу ураження ЗС РФ Фото: Мілітарний

Експерт розповів, що росіяни використовують ракету "Бандероль" для ударів по півдню України. Об'єкти, які перебувають під загрозою, — це нерухомі цілі, чиї координати заздалегідь відомі. Серед можливих цілей — порти, логістичні вузли, термінали та склади з продуктами харчування. При цьому засіб ураження не б'є по рухомих цілях, наприклад, по кораблях. З'ясувалось, що перехоплювачі не можуть збити нову російську ракету.

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"Це створює для нас проблему, оскільки FPV-дрони-перехоплювачі проти цієї ракети не працюють", — пояснив неназваний експерт з ГУР.

Характеристики ракети "Бандероль", які особливо загрожують південним регіонам:

швидкість — 550-600 км/год;

дальність — 350-400 км/год;

вага бойової частини — ОФБЧ-150 загальною вагою 150 кг, при цьому вага вибухівки 50 кг;

методи пуску — з дронів "Оріон", з вертольотів Мі-28, з наземних пускових установок.

В ГУР також розповіли, що РФ виготовляє ракети "Бандероль" з компонентів компаній США (Cypress Semiconductor, Sipex Corporation тощо), Японії (Toshiba Semiconductor), Швейцарії (STMicroelectronics), Південної Кореї (Taejin Technology HTC Korea), Китаю (JB Capacitors).

Ракета Бандероль — деталі

На порталі ГУР War&Sanction є інформація про ракети "Бандероль" РФ. Вказано, що Україна проаналізувала 24 компоненти, з них частина — виготовлені російською компанією АТ "ЧІП І ДІП", але більшість — справді західного виробництва.

Зазначимо, Фокус писав про ракету "Бандероль" ЗС РФ, яка з 2025 року все більше використовується для ударів по Україні. Один з перших випадків, коли її застосували у Харківській області, стався у травні 2025 року. Тим часом перша зафіксована поява на фронті, коли уламки потрапили до рук фахівцям ГУР, — квітень 2025 року: засіб ураження запустили з дрона "Оріон".

Нагадуємо, влітку 2025 року стало відомо про атаку українських дронів на завод у Кронштадті, який випускає ракети "Бандероль".