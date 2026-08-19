Російська реактивна "Бандероль" влучила в будівлю поліції у Житомирі: що відомо

Реактивна ракета Росії влучила по будівлі головного управління Національної поліції Житомирської області, повідомили у військовій адміністрації. Інформація про постраждалих уточнюється.

На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, лікарі та інші служби, ідеться у повідомленні глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка. Може іти мова про удар ракети-баражувального боєприпасу "Бандероль", написали у мережі, хоча посадовець написав про дрон.

"Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби. Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється", — написав посадовець.

Тим часом у мережі з'явились фото з місця подій, на яких є поранені після удару РФ по Житомиру: Фокус не публікує кадри з етичних міркувань. Як уточнюється у Telegram-каналі журналіста Андрія Смолія з посиланням на місцеві пабліки, могло статись влучання по бульвару з людьми. Крім того, зауважують, що є велика кількість поранених.

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