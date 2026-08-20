У Києві зросла кількість загиблих, зруйнувано лікарню та школу: які наслідки удару РФ (фото)

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про зростання кількості жертв удару Росії в ніч на 20 серпня. Після останнього уточнення стало відомо про 15 загиблих, а годину тому ішлося про 13. У Києві зруйновано школу та лікарню, у Київській області — склад міжнародної гуманітарної організації. Які наслідки російського удару по столиці та столичному регіону?

Допис Кличка про зростання кількості загиблих з'явився 13:38 20 серпня. Перед цим міський голова записав відео на тлі зруйнованої локації у центрі Києва. Бачимо, що місцевість вкрита уламками споруди, чути гул моторів техніки, яка розгрібає завали. Також вказано, що отримали поранення близько 30 людей. Мер повідомив, що є руйнування у трьох районах столиці — у Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому. Найбільше жертв та руйнувань — у Солом'янському: пошкоджені житлові будинки, школи, дитяча лікарня.

Кличко повідомив, що 21 серпня у Києві оголошено днем жалоби і усі розважальні заходи скасовуються.

Відео дня

Удар по Києву — Кличко про наслідки обстрілу 20 серпня Фото: Скриншот

У дописі міського голови є серія фото з кадрами руйнування у Києві. Бачимо, що одна споруда повністю зруйнована і видніються контури стін. На іншому — знищена машина, яку потрощило під час влучання ЗС РФ.

Удар по Києву — руйнування будинку 20 серпня Фото: Віталій Кличко

Удар по Києву — пошкоджена машина 20 серпня Фото: Віталій Кличко

Удар по Києву — наслідки атаки 20 серпня

Органи влади та місцевого самоврядування розповіли інші деталі про наслідки удару по Києву 20 серпня. Зокрема, у КМДА уточнили, що російська атака пошкодила дитячу лікарню у Солом'янському районі. На опублікованих фото — триповерхова будівля з вибитим склом, а поруч — руїни, які фігурували на фото у дописі Кличка. У КМДА запевнили, що пацієнти та медики не постраждали, бо перебували в укритті.

Удар по Києву — руйнування у дитячій лікарні 20 серпня Фото: КМДА

Крім того, КМДА навела інформацію від Київського метрополітену щодо кількості людей, які ховались під землею від удару РФ. Ідеться про 38 тис. киян, з них 2 тис. — діти. Люди перебували в укриття з ночі до 9 год, протягом усього часу російської повітряної атаки. На фото з місця подій — люди різного віку, які намагаються заснути на платформах та ескалаторі.

Удар по Києву — кияни у метро 20 серпня Фото: КМДА

Близько 10 год 20 серпня стало відомо про пошкодження будівлі студії телеканалу "Ми — України". Медіа повідомило, що від удару РФ винесло стелю та пошкоджено ньюзрум.

Удар по Києву — руйнування на телеканалі 20 серпня

О 13%34 з'явилась нова інформація ДСНС про наслідки удару РФ 20 серпня. Вказано, що продовжуються рятувальні роботи у найбільш постраждалих точках столиці, зокрема, у Солом'янському районі: роботи перериваються на час повітряної тривоги. Рятувальники написали, що розбирають завали й вже вивезли 52 куб. м будівельного сміття. Тим часом працюють кінологи, намагаючись відшукати людей. Згідно з оновленими даними, від російського удару постраждало 98 людей.

Зазначимо, Фокус писав про російський обстріл в ніч на 20 серпня. Як повідомили Повітряні сили, ЗС РФ запустили ракети "Искандер-К"/Х-101, балістичні ракети "Искандер-М", гіперзвукові "Онікси". Серед інших, під удар потрапив Бориспіль: загорілись продуктові склади Червоного Хреста.

Нагадуємо, напередодні з'явилось попередження про можливий масований удар РФ: інформація надійшла від РНБО та моніторингових каналів. 20 серпня ГУР Міноборони розповіло про запас ракет "Искандер", "Оникс" та інших, які зібрали ЗС РФ.