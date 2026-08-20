У РФ майже 2000 ракет для ударів по Україні: ЗМІ назвали темпи виробництва

Росія має значні запаси балістичних і крилатих ракет і постійно збільшує їхнє виробництво.

Військово-промисловий комплекс РФ здатний виробляти понад 200 балістичних ракет щомісяця, йдеться у статті "Української правди" під назвою "Які запаси ракет у Росії і навіщо їм новий ракетний підрозділ КНДР: що кажуть експерти та ГУР".

З посиланням на відповідь на запит до Головного управління розвідки (ГУР), автори матеріалу пишуть, що на даний момент у Росії є понад 600 ракет "Онікс", понад 450 "Калібрів", понад 120 "Цирконів", близько 130 ракет для "Іскандер-М" та сотні ракет інших типів.

Станом на 5 серпня запас балістичних ракет 9М723 для комплексу "Іскандер-М", виділений країною-агресором для російського угруповання військ, становив близько 130 одиниць.

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Запас ракет РМ-48У для комплексів С-400 орієнтовно оцінюється в 400 одиниць, "Оніксів" — понад 600, "Калібрів" — понад 450. Також Росія має у своєму розпорядженні близько 120 "Цирконів" і до 100 ракет Х-101.

Фото: Українська правда

Станом на липень Росія мала у своєму розпорядженні близько 50 аеробалістичних ракет "Кінжал" і приблизно стільки ж північнокорейських балістичних ракет KN-23, KN-24 та KN-30.

У ГУР зазначають, що основний акцент російського ВПК у РФ зміщується в бік масових ракетних систем.

"Пріоритет у виробництві надається ракетам комплексу "Іскандер-М", ракетам Х-101 та "Калібр". РФ зберігає високі темпи виробництва і в окремих випадках перевищує заплановані показники", — йдеться в матеріалі.

Плановий показник виробництва ракет 9М723 для "Іскандер-М" становить 60 одиниць на місяць, однак РФ перевиконує цей план: у липні було виготовлено 65 таких ракет.

Минулого місяця російський ВПК виготовив 87 крилатих ракет Х-101.

За інформацією цього ресурсу, темпи виробництва ракет РМ-48У для С-400 оцінюються приблизно в 50 одиниць на місяць.

Загалом протягом 2026 року Росія планує виготовити понад 480 таких ракет — більш ніж удвічі більше, ніж було передбачено планом на 2025 рік.

"Росія загалом може виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет на місяць. Наразі головний пріоритет — виробництво "Іскандер-М", ракет Х-101 та "Калібрів", — зазначають автори з посиланням на ГУР.

Росія постійно демонструє наявність ракет різних типів під час масштабних обстрілів. Так, під час останньої масштабної атаки на Київ та Київську область РФ випустила ракети "Іскандер-М", "Онікс", "Циркон", а також ракети для комплексів С-400.

Наразі відомо про 13 загиблих і понад два десятки поранених.

Напередодні Росія завдала удару по Житомиру реактивною ракетою "Бандероль", влучивши у будівлю Головного управління Національної поліції області.

У серпні 2026 року ГУР Міноборони повідомило, що росіяни налагодили серійне виробництво цього засобу ураження. Основні технічні характеристики ракети "Бандероль" — швидкість близько 600 км/год, дальність — близько 400 км. Орієнтовна ціна ракети S8000 "Бандероль", яка вбила двох поліцейських у Житомирі, — від 100 до 500 тис. дол. (оцінка 2025 року).

Нагадаємо, якою може бути атака в День Незалежності України.

Також повідомлялося, що Москва не планує укладати жодних домовленостей чи мирних угод до кінця 2026 року.