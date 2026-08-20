У РФ почти 2000 ракет для ударов по Украине: СМИ назвали темпы производства

Россия имеет существенные запасы баллистических и крылатых ракет и постоянно наращивает их производство.

Военно-промышленный комплекс РФ способен производить свыше 200 баллистических ракет ежемесячно, говорится в статье "Украинской правды" под названием "Каковы запасы ракет в России и зачем им новое ракетное подразделение КНДР: что говорят эксперты и ГУР".

Со ссылкой на ответ на запрос в Главное управление разведки (ГУР), авторы материала пишут, что на данный момент у России есть более 600 ракет "Оникс", более 450 "Калибров", более 120 "Цирконов", около 130 ракет для "Искандер-М" и сотни ракет других типов.

По состоянию на 5 августа у страны-агрессора запас баллистических ракет 9М723 для комплекса "Искандер-М", выделенный для российской группировки войск, составлял около 130 единиц.

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Запас ракет РМ-48У для комплексов С-400 ориентировочно оценивается в 400 единиц, "Ониксов" — более 600, "Калибров" — свыше 450. Также Россия располагает около 120 "Цирконами" и до 100 ракет Х-101.

Фото: Украинская правда

По состоянию на июль Россия располагала около 50 аэробаллистических ракет "Кинжал" и примерно столько же северокорейских баллистических ракет KN-23, KN-24 и KN-30.

В ГУР констатируют, что основной акцент российского ВПК в РФ смещается в сторону массовых ракетных систем.

"Приоритет в производстве отдается ракетам комплекса "Искандер-М", ракетам Х-101 и "Калибр". РФ сохраняет высокие темпы производства и в отдельных случаях превышает запланированные показатели", — говорится в материале.

Планируемый показатель производства ракет 9М723 для "Искандер-М" составляет 60 единиц в месяц, однако РФ перевыполняет этот план: в июле было изготовлено 65 таких ракет.

В прошлом месяце российский ВПК произвел 87 крылатых ракет Х-101.

По информации ресурса, темпы производства ракет РМ-48У для С-400 оцениваются примерно в 50 единиц в месяц.

Всего в течение 2026 года Россия планирует изготовить более 480 таких ракет — более чем вдвое больше, чем было предусмотрено планом на 2025 год.

"Россия в целом может производить более 200 крылатых и баллистических ракет в месяц. Сейчас основной приоритет — производство "Искандер-М", ракет Х-101 и "Калибров"", — констатируют авторы со ссылкой на ГУР.

Наличие ракет разных типов Россия постоянно демонстрирует во время масштабных обстрелов. Так, во время последней масштабной атаки по Киеву и Киевской области РФ выпустила ракеты "Искандер-М", "Оникс", "Циркон", а также ракеты для комплексов С-400.

Уже известно о 13 погибших и более двух десятков раненых.

Накануне Россия ударила по Житомиру реактивной ракетой "Бандероль", попав по зданию ГУ Нацполиции области.

В августе 2026 года ГУР Минобороны сообщило, что россияне наладили серийное производство этого средства поражения. Основные технические характеристики ракеты "Бандероль" — скорость около 600 км/ч, дальность — около 400 км. Ориентировочная цена ракеты S8000 "Бандероль", которая убила двух полицейских в Житомире, — от 100 до 500 тыс. долл. (оценка 2025 года).

Напомним, какой может быть атака на День Независимости Украины.

Также сообщалось, что Москва не планирует заключать никаких договоренностей или мирного соглашения до конца 2026 года.