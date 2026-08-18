"Искандеры" накапливают, "Бандероли" множатся: какой может быть атака на День Независимости Украины

До Дня Независимости осталось менее недели, и главный вопрос сейчас — воспользуется ли Россия этой символической датой для нового массированного удара. Пауза после масштабной баллистической атаки 1 августа подкрепляет версию о накоплении ракет, тогда как к привычным "Искандерам" и "Шахедам" добавляется еще одна угроза — дешевые крылатые ракеты "Бандероли". Эксперты тем временем расходятся в оценках того, чего ожидать 24 августа.

До Дня Независимости Украины осталось менее недели, и по мере приближения 24 августа вновь усиливаются опасения относительно возможного крупного российского удара. В сети и среди военных обозревателей обсуждается сценарий, при котором Россия может попытаться провести масштабную комбинированную атаку, в частности с применением баллистических ракет. Официального подтверждения того, что Москва готовит удар именно на 24 августа, нет, однако сама дата традиционно считается периодом повышенного риска.

Особое внимание сейчас приковано к Киеву. После массированной атаки 1 августа Россия не наносила по столице баллистических ударов такого масштаба. Тогда, по данным Воздушных сил, РФ применила против Украины 27 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, а президент Владимир Зеленский сообщал, что противовоздушной обороне удалось сбить лишь одну из них. Было зафиксировано попадание 26 баллистических ракет.

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С тех пор баллистические ракеты над Киевом не исчезли. В ночь на 8 августа Россия вновь атаковала столицу баллистическими ракетами: по словам президента, было запущено шесть ракет, в Киеве погиб один человек, ещё четверо получили ранения. В ночь на 16 августа столица пережила ещё одну баллистическую атаку — её последствия зафиксировали в Оболонском и Голосеевском районах.

Однако именно отсутствие после 1 августа нового удара с десятками баллистических ракет вызывает вопрос: не использует ли Россия эту паузу для накопления боеприпасов перед следующей крупной атакой.

Тем более что в начале августа в информационном пространстве появились сообщения о возможной подготовке Россией удара по Киеву до 24 августа. Среди возможных целей называлась, в частности, энергетическая инфраструктура столицы. В то же время такие сообщения пока не были официально подтверждены украинской разведкой или Воздушными силами, а потому говорить об определённой дате или уже сформированном российском плане атаки преждевременно.

Однако потенциальная проблема для украинской ПВО заключается не только в количестве "Искандеров". Россия постепенно меняет состав своих воздушных атак и добавляет в них новые средства поражения, которые также приходится обнаруживать, отслеживать и уничтожать.

Один из них — S8000 "Бандероль". Новое российское оружие поначалу часто называли дроном-ракетой или гибридом дрона и крылатой ракеты, однако ГУР Минобороны Украины классифицирует его как крылатую ракету. По данным украинской разведки, "Бандероль" имеет реактивный двигатель, способна преодолевать расстояние до 500 км и развивать скорость свыше 500 км/ч. Масса боевой части может достигать около 150 кг. Особенностью ракеты также называют возможность совершать маневры с меньшим радиусом поворота, чем у традиционных российских Х-101, "Калибр", 9М727 или Х-69.

Для Киева эта угроза уже не является теоретической. В июне сообщалось о первом применении "Бандероли" во время удара по столице. Кроме того, во время масштабной атаки 24 мая Воздушные силы уже фиксировали "Бандероль" наряду с десятками ракет и сотнями ударных БПЛА — всего тогда Россия применила 690 средств воздушного нападения, а основным направлением удара был Киев.

И именно здесь возникает ещё одна проблема. "Бандероль" сама по себе не является аналогом "Искандера", и для её перехвата не обязательно использовать те же средства, что и против баллистических ракет. Однако в случае крупной комбинированной атаки каждая дополнительная категория скоростных целей усложняет работу всей системы ПВО. Россия может одновременно запускать обычные и реактивные "Шахеды", "Бандероли", крылатые ракеты и баллистические ракеты, вынуждая украинскую оборону практически одновременно действовать против целей с принципиально разными скоростями, высотами и траекториями.

Patriot по-прежнему остается основным средством защиты от баллистических ракет, однако проблема заключается в дефиците ракет-перехватчиков.

Поэтому потенциальный российский удар накануне или непосредственно 24 августа опасен не только возможным количеством запущенных ракет. Гораздо важнее может оказаться их сочетание: масса более дешёвых БПЛА для перегрузки системы, быстрые реактивные дроны и "Бандероли", крылатые ракеты, а уже на их фоне — баллистические "Искандеры" или северокорейские KN-23.

Действительно ли Россия накапливает баллистические ракеты именно к Дню Независимости, сколько таких ракет она сейчас может одновременно выпустить по Киеву, насколько "Бандероль" меняет нагрузку на украинскую ПВО и какой сценарий удара сегодня является для столицы самым опасным — Фокус разобрался в этом вместе с военным экспертом.

"Бандероль" — дешевая ракета для массового террора: почему Украине нужны не только Patriot

На фоне постоянных дискуссий о дефиците средств противоракетной обороны Россия параллельно наращивает производство другого типа оружия — дешёвых крылатых ракет "Бандероль". Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает: сама по себе эта ракета не является такой сложной целью, как "Искандер", однако проблема заключается в другом — Россия может производить её массово и использовать для постоянного истощения украинской ПВО.

По его словам, "Бандероль" — фактически мобилизационная крылатая ракета: максимально удешёвленная конструкция, которую можно выпускать большими сериями. Именно по этому пути Россия ранее пошла с дешёвыми ударными дронами — минимизировала стоимость каждой единицы, чтобы компенсировать это количеством.

В то же время у "Бандероли" есть особенность, которая затрудняет её перехват: она способна лететь на сверхнизкой высоте. Из-за этого средства ПВО могут обнаружить цель уже относительно близко к объекту удара, а времени на реакцию остается немного. При этом, отмечает Коваленко, ракета достаточно точна и может использоваться именно для ударов по конкретным объектам.

"Именно поэтому сосредотачивать все внимание исключительно на системе Patriot и противодействии баллистическим ракетам опасно. Украине необходимо развивать полноценную эшелонированную систему ПВО малого и среднего радиуса действия, которая могла бы действовать против дозвуковых крылатых ракет", — говорит эксперт Фокусу.

Коваленко приводит в качестве примера Одесскую область. По его словам, в последние годы значительное внимание уделялось борьбе с ударными БПЛА и контрбаллистической защите, тогда как компонент ПВО малого и среднего радиуса действия оставался недостаточным. Когда Россия вновь стала более активно применять авиационные ракеты Х-59, Х-69 и "Бандероли", это стало серьёзной проблемой для портов и судоходства региона.

Более того, если "Бандероли" продемонстрируют достаточную эффективность и останутся недорогими в производстве, Россия может ещё больше расширить их выпуск.

"Они могут заменить даже "Шахеды", — предполагает Коваленко.

И тогда, по его словам, проблема уже не будет решаться исключительно с помощью дронов-перехватчиков — Украине вновь придется вернуться к вопросу о насыщении ПВО комплексами малого и среднего радиуса действия.

Удар может продлиться несколько дней: что РФ может готовить к 24 августа

Угроза в День Независимости, по мнению Коваленко, вполне реальна. Российское военно-политическое руководство традиционно придает символическое значение датам и праздникам, поэтому 24 августа может стать для Кремля очередным поводом для демонстративной атаки.

При этом, как отмечает эксперт, не стоит ожидать, что удар обязательно будет приурочен исключительно к 24 августа.

"Это может продолжаться несколько дней. Там он вполне возможен в течение двух-трех дней", — считает Коваленко.

На возможную подготовку, по его словам, указывает и характер последних атак: Россия сейчас достаточно сдержанно расходует как ракетный, так и дронный ресурс по сравнению с периодами более интенсивных обстрелов. Коваленко считает, что это может свидетельствовать о накоплении средств поражения для будущей атаки.

В то же время эксперт призывает с осторожностью относиться к сообщениям о якобы резком снижении возможностей россиян после поражения отдельных пусковых установок. В частности, он скептически оценивает информацию о том, что возможное уничтожение одного комплекса "Искандер" якобы лишило РФ возможности наносить удары этими ракетами по Киеву в течение трех дней.

"Для нанесения массированных ударов Россия задействует сразу большое количество пусковых установок. Если для залпа из примерно 30 ракет необходимо не менее 15 пусковых установок "Искандер-М", то потеря одной установки сама по себе не способна парализовать всю систему", — объясняет Коваленко.

После такого поражения россияне действительно могут сделать небольшую паузу — например, чтобы выяснить, как была обнаружена их позиция, усилить маскировку или перенести пусковые установки. Но технически "Искандеры" могут действовать и из более отдалённых районов Брянской области, оставаясь в зоне досягаемости Киева.

Поэтому главная опасность в преддверии 24 августа заключается не в каком-то отдельном типе российского оружия, а в возможности его комбинированного применения. РФ может накапливать дроны, дешёвые "Бандероли", крылатые ракеты и баллистические ракеты, чтобы растянуть украинскую ПВО между большим количеством различных целей и попытаться перегрузить её в ходе нескольких волн ударов.

Не всё сводится к 24 августа: почему Россия могла сделать паузу в ракетных ударах

Военный эксперт Дмитрий Снегирев призывает не превращать ожидание 24 августа в информационную истерию. По его словам, нельзя исключать попытку России нанести удар к Дню Независимости, однако утверждения о том, что РФ якобы уже накопила значительный запас ракет именно к этой дате, пока остаются предположениями.

Снегирев отмечает, что именно ожидание крупного наступления может сыграть на руку России.

"Ожидание неприятностей хуже, чем сами неприятности. Это тактика работы спецслужб, когда создается соответствующее информационное сопровождение, нагнетается истерия по поводу возможных дальнейших сценариев", — говорит эксперт Фокусу.

По его мнению, нынешнюю паузу в интенсивном применении баллистики не стоит объяснять лишь накоплением ракет. Одной из причин может быть то, что Украина в последнее время активнее наносит удары не только по складам или предприятиям российского ВПК, но и непосредственно по носителям и пусковым установкам.

Снегирев упоминает удары по российским аэродромам, где базируются МиГ-31, по комплексам "Бастион", пусковым установкам "Искандер" и С-400, а также по предприятиям, задействованным в производстве компонентов для ракет. По его словам, такие превентивные действия в определенной степени ограничивают возможности РФ по проведению массированных атак.

В то же время российский арсенал не ограничивается собственным производством. Снегирев напоминает о возможности применения северокорейских баллистических ракет KN-23 и KN-24. Однако прогнозировать, какое именно количество таких средств Россия может задействовать в конкретной атаке, он считает преждевременным.

Эксперт также предлагает рассмотреть ещё одну версию этой паузы — дипломатическую. По его мнению, снижение интенсивности ударов может быть связано с давлением Соединённых Штатов на Москву и попыткой оставить пространство для переговоров.

В контексте возможного дипломатического давления США на Россию стоит упомянуть и предстоящий визит Си Цзиньпина в Вашингтон. Как сообщало Politico, китайский лидер должен прибыть в США в сентябре — это станет его первым государственным визитом в страну за 11 лет. Учитывая тесные отношения Пекина с Москвой, новый контакт между США и Китаем на высшем уровне также может стать частью более широкой дипломатической игры вокруг России и войны в Украине.

"Вашингтон может использовать перспективу новых жестких санкций в качестве рычага влияния на Россию. В рамках такой логики нынешняя пауза может быть не только военной, но и политической: Москва демонстрирует некоторое снижение интенсивности ударов, пока продолжаются дипломатические контакты и дискуссии о дальнейшем санкционном давлении", — предполагает эксперт.

Поэтому, как заключает Снегирев, не стоит игнорировать символическое значение 24 августа для России, однако автоматически трактовать каждую паузу в обстрелах как подготовку к масштабному удару именно в День Независимости тоже не следует. На данный момент возможны как минимум несколько факторов — от украинских ударов по российским средствам поражения до внешнеполитического давления на Кремль.

Ранее Фокус сообщал, что 18 августа российские войска нанесли ракетный удар по поселку Печениги в Харьковской области. По предварительным данным, в результате атаки погибли 10 человек, ещё восемь получили ранения.

И, по данным ГУР, Москва не планирует заключать никаких договоренностей или мирного соглашения до конца 2026 года.