В АТБ ограничили продажу трех категорий продуктов: не более 6 штук/кг за чек

В магазинах сети АТБ ввели ограничения на продажу отдельных товаров. В частности, бакалею, яйца и сыпучие продукты можно приобрести в количестве не более 6 штук/кг по одному чеку.

Как сообщает корреспондент "Фокуса", об этом свидетельствует объявление, размещенное в магазине АТБ.

На табличках, размещенных в супермаркетах, указано, что "все товары группы "Бакалия" продаются с ограничением не более 6 шт./кг в одном чеке", а аналогичное ограничение введено также для группы "Сыпучие продукты" и яиц.

Табличка в магазине АТБ Фото: Фокус

К бакалеи относятся, в частности, макаронные изделия, крупы, рис, мука, растительное масло, соусы, кетчупы, майонез, консервы, специи и другие продукты длительного хранения.

К сыпучим продуктам относятся такие товары, как крупы, сахар, мука, соль и другие аналогичные продукты.

Табличка в магазине АТБ Фото: Фокус

Согласно сообщению АТБ, ограничения действуют при покупках в магазинах сети. На табличках указан лимит — не более шести единиц или килограммов в одном чеке.

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При этом в объявлениях причина введения таких ограничений не объясняется.

Напомним, ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщал, что российские атаки наносят значительный ущерб логистике торговых сетей. В то же время он заверил, что украинцы не останутся без продуктов питания.

Эксперт по рынку топлива Дмитрий Леушкин также предупреждал, что из-за ударов по логистическим складам в крупных супермаркетах может сократиться привычный ассортимент. По его словам, дефицита продуктов не ожидается, поскольку их можно будет приобрести на рынках и в небольших магазинах.

В ночь на 20 августа российские войска нанесли удар по Киеву, в результате чего были повреждены склады и другие объекты ряда компаний. О потерях продукции и повреждениях логистической инфраструктуры сообщали "Фора", "Файни льды" и Yves Rocher Украина. Компании заявляли, что будут пытаться избежать дефицита и перестроить логистику. Также под удар попала нефтебаза сети АЗС KLO.