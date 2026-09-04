Удар по "Жулянах": РФ влучила по двох старих літаках, — нардеп

Народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що 4 вересня в аеропорту "Жуляни" росіяни влучили по двох старих літаках Як-40. Перед цією заявою з'явилась інформація про стовпи диму над злітною смугою, але Повітряне командування та органи влади не коментували можливе влучання. Що сталось під час ранкового удару РФ по Києву?

Пасажирські літаки, пошкоджені ударом РФ по "Жулянах", давно не літали, запевнив нардеп у Telegram-каналі. При цьому політик не пояснив, звідки отримав інформацію про влучання. У попередньому повідомленні Гончаренко написав, що до Києва планували прилетіти спецпредставники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Згідно з його даними, вони мали приземлитись не в "Жулянах", а в "Борисполі".

Допис Гончаренка з'явився об 11:38, через пів години після інформації про дим над Жулянами. При цьому він додав, що може ітись про "сигнал від Путіна", який показує США, що не планує домовлятись. Також нардеп припустив, що у Москві знали про план переговорників прилетіти до Києва.

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Обстріл Києва — Гончаренко про удар по Жулянах та Як-40 4 вересня

У мережі можна відшукати інформацію про літак Як-40, які перебували у районі аеропорту "Жуляни". Літаки є експонатами державного музею авіації ім. О.К. Антонова й у 2025 році музейники розповіли про реставрацію однієї зі найстаріших моделей. О 12.28 4 вересня на сторінці Facebook музею авіації написали, що його тимчасово закривають для відвідувачів: причина не вказана, але є фото ангара зі старими літаками.

Як-40 — пасажирський літак радянського виробництва, який здійснив перший політ у 1966 році. Характеристики літака, який вже не використовувався в авіаперевезеннях в Україні, — до 40 пасажирів, довжина 20 метрів, висота 6,5 м, розмах крила 25 м, швидкість 550 км/год, максимальна висота польоту — до 6 тис. м.

Повітряне командування та органи влади не інформували про можливий удар по "Жулянах".

Обстріл Києва — деталі удару по Жулянах 4 вересня

Зазначимо, чергова хвиля обстрілів Києва почалась з вечора 3 вересня, продовжилась вночі і зранку 4 вересня: у столиці оголошували тривогу близько пів десятка разів. Близько 10-11 години Повітряні сили попередили про наліт нової партії реактивних дронів РФ, які підходили до Києва зі сходу, півночі та півдня. Військова адміністрація спершу повідомила про наслідки вечірнього удару, потім стало відомо про 13 постраждали у перші години ранку. Близько 11 год у місцевих пабліках повідомили про вибухи у районі торгівельно центру "Республіка", а потім медіа Kyiv Post написало, що сталось влучання у районі аеропорту "Жуляни". При цьому журналісти повідомили, що росіяни могли дроном збити літак. Мер Києва Кличко підтвердив пожежу у Солом'янському районі столиці, в якому розташований згаданий об'єкт: про постраждалих інформації не було.

Нагадуємо, в ніч на 4 вересня під удар РФ потрапила Одеса: загинула одна людина, а в мережі показали наслідки влучання БпЛА у квартиру багатоповерхівки.