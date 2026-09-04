Удар по "Жулянам": РФ попала по двум старым самолетам, — нардеп

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что 4 сентября в аэропорту "Жуляны" россияне поразили два старых самолета Як-40. Перед этим заявлением появилась информация о столбах дыма над взлётной полосой, но Воздушное командование и власти не комментировали возможное попадание. Что произошло во время утреннего удара РФ по Киеву?

Пассажирские самолеты, поврежденные в результате удара РФ по "Жулянам", давно не летали, заверил народный депутат в Telegram-канале. При этом политик не пояснил, откуда получил информацию о попадании. В предыдущем сообщении Гончаренко написал, что в Киев планировали прилететь спецпредставители США Джаред Кушнер и Стив Виткофф. Согласно его данным, они должны были приземлиться не в "Жулянах", а в "Борисполе".

Сообщение Гончаренко появилось в 11:38, через полчаса после появления информации о дыме над Жулянами. При этом он добавил, что речь может идти о "сигнале от Путина", который показывает США, что он не планирует идти на уступки. Также народный депутат предположил, что в Москве знали о плане переговорщиков прилететь в Киев.

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Обстрел Киева — Гончаренко о ударе по Жулянам и самолете Як-40 4 сентября

В сети можно найти информацию о самолетах Як-40, которые находились в районе аэропорта "Жуляны". Эти самолеты являются экспонатами Государственного музея авиации им. А.К. Антонова, и в 2025 году сотрудники музея рассказали о реставрации одной из старейших моделей. В 12:28 4 сентября на странице Facebook музея авиации написали, что его временно закрывают для посетителей: причина не указана, но есть фото ангара со старыми самолетами.

Як-40 — пассажирский самолет советского производства, совершивший первый полет в 1966 году. Характеристики самолета, который уже не использовался в авиаперевозках в Украине, — до 40 пассажиров, длина 20 метров, высота 6,5 м, размах крыла 25 м, скорость 550 км/ч, максимальная высота полета — до 6 тыс. м.

Военно-воздушное командование и органы власти не сообщали о возможном ударе по "Жулянам".

Обстрел Киева — подробности удара по Жулянам 4 сентября

Отметим, что очередная волна обстрелов Киева началась вечером 3 сентября, продолжилась ночью и утром 4 сентября: в столице объявляли тревогу около полудюжины раз. Около 10–11 часов Воздушные силы предупредили о налете новой партии реактивных дронов РФ, которые приближались к Киеву с востока, севера и юга. Военная администрация сначала сообщила о последствиях вечернего удара, затем стало известно о 13 пострадавших в первые часы утра. Около 11 часов в местных пабликах сообщили о взрывах в районе торгового центра "Республика", а затем издание Kyiv Post написало, что произошло попадание в районе аэропорта "Жуляны". При этом журналисты сообщили, что россияне могли сбить самолет с помощью дрона. Мэр Киева Кличко подтвердил пожар в Соломенском районе столицы, в котором расположен упомянутый объект: информации о пострадавших не было.

Напоминаем, что в ночь на 4 сентября Одесса попала по обстрел РФ: погиб один человек, а в сети опубликовали кадры последствий попадания БПЛА в квартиру многоэтажного дома.