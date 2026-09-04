Удар РФ по Одессе и Киеву: погиб человек, обломки "Шахеда" засыпали автомобиль (видео)

В ночь с 3 на 4 сентября Россия обстреляла Украину реактивными дронами, которые атаковали цели с северо-востока и юга, сообщили в Воздушных силах. Под удар РФ попала Одесса: один человек погиб в результате попадания в жилой дом. В Киеве — разрушения в трёх районах, в области — попадание в центр населённого пункта. Кроме того, погибли полицейские в Днепропетровской области. Как происходил ночной обстрел Украины и каковы последствия удара РФ 4 сентября?

В Одессе в результате удара со стороны РФ погиб человек, есть раненые и поврежденные объекты, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. На опубликованном фото — последствия попадания дрона в многоэтажное здание. Виден почерневший фасад и разрушение части стены. На видео из киевского паблика — водитель, попавший под удар обломков "Шахеда" посреди проезжей части. На короткой записи — сначала вспышка от взрыва, а затем "ливень" горящих осколков, обрушившихся на автомобиль. Фокус собрал информацию о российском ударе и о людях, пострадавших от обстрела.

С вечера 3 сентября по утро 4 сентября Воздушные силы сообщали о траектории движения российских реактивных "Шахедов", атаковавших Украину. В частности, о БПЛА вблизи Киева и Одессы сообщили в 22:20, а затем обновляли данные о движении дронов над центральными и южными регионами. На момент публикации новости воздушное командование не сообщало об итогах ночного обстрела.

Відео дня

Обстрел Украины — удар РФ по Киеву и Одессе 4 сентября

Одесса. Лысак опубликовал сообщение об итогах ночного обстрела Одессы в Telegram-канале: информация по состоянию на 6:58. Сначала чиновник сообщил о трёх пострадавших и о повреждениях домов и автомобилей в одном из районов города. Через час информацию уточнили — один человек погиб.

"Утро в Одессе началось с вражеской атаки. Развертывается оперативный штаб для оказания помощи людям. К сожалению, стало известно о погибшем в результате утренней вражеской атаки", — говорится в сообщении.

Глава Одесской МВА опубликовал фото с места попадания дрона РФ. Помимо поврежденного многоэтажного здания, в кадр попали автомобили, пострадавшие от российского удара.

Обстрел Украины — машины в Одессе после удара РФ 4 сентября Фото: Сергей Лысак / Telegram

Глава Одесской ОГА Олег Кипер пока не публиковал информацию о последствиях российского обстрела 4 сентября.

Киев и Киевская область. В столичном регионе сигнал тревоги прозвучал дважды с вечера 3 сентября до утра 4 сентября. В Киевской городской военной администрации сообщили о разрушениях в трех районах. В Голосеевском — повреждение девятиэтажного дома: сначала говорили об одном погибшем, затем уточнили, что погибших нет. В Соломенском районе — падение обломков в трёх местах (открытая территория, парк, нежилой сектор): раненых нет. В Дарницком районе — падение обломков возле магазина, есть раненые. Позже военная администрация сообщила, что в результате российского обстрела ранены 13 человек (двое — в больнице), среди них — один ребенок.

В Киевской областной государственной администрации сообщили о начале и окончании сигналов тревоги, которые раздавались в районах вокруг Киева. В 8:06 сообщили о работе ПВО по российским целям. Между тем в полночь 4 сентября в Facebook появился пост мэра Гатного Александра Паламарчука. Чиновник сообщил, что произошло падение обломков и "повреждено много автомобилей и частных домов", но пострадавших нет. На фото с места падения обломков — полдесятка поврежденных машин и воронки посреди дороги.

Помимо Одессы и Киева от ударов РФ пострадала Днепропетровская область. В ОВА сообщили об атаках дронов и артиллерии, а также о том, что погибли двое полицейских.

Отметим, что Фокус писал об обстреле Украины, произошедшем в ночь на 3 сентября. Под удар дронов РФ попали Одесса, Хмельницкий, Тернополь. Согласно данным МВА, в Одессе ранены 17 человек, в Хмельницком — попадание по складам.

Напоминаем, что разведка предупредила о росте количества баллистических ракет и реактивных дронов, которые РФ собирает для нанесения удара по Украине.