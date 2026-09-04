Удар РФ по Одесі та Києву: загинула людина, уламки "Шахеда" засипали авто (відео)

В ніч з 3 на 4 вересня Росія обстріляла Україну реактивними дронами, які заходили на цілі з північного сходу та півдня, розповіли у Повітряних силах. Під удар РФ потрапила Одеса: загинула людина через влучання у житловий будинок. У Києві — руйнування у трьох районах, в області — влучання посеред населеного пункту. Крім того, загинули поліцейські на Дніпропетровщині. Як відбувався нічний обстріл України та які наслідки удару РФ 4 вересня?

У Одесі внаслідок удару РФ загинула людина, є поранені та пошкоджені об'єкти, повідомив глава Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. На опублікованому фото — наслідок влучання дрона у багатоповерхівку. Бачимо почорнілий фасад та руйнування частини стіни. На відео з київського пабліка — водій, який потрапив під удар уламків "Шахеда" посеред проїжджої частини. На кілька секундному записі — спершу спалах від вибуху, а потім "злива" палаючих шматків, які обсипали авто. Фокус зібрав інформацію про російський удар та про людей, які постраждали від обстрілу.

З вечора 3 вересня по ранок 4 вересня Повітряні сили інформували про траєкторію російських реактивних "Шахедів", які атакували Україну. Зокрема, про БпЛА під Києвом та Одесою повідомили о 22:20, і далі оновлювали дані про рух дронів над центральними та південними регіонами. На момент публікації новини повітряне командування не звітувало про підсумки нічного обстрілу.

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Обстріл України — удар РФ по Києву та Одесі 4 вересня

Одеса. Лисак опублікував допис про підсумки нічного обстрілу Одеси у Telegram-каналі: інформація станом на 6:58. Спершу посадовець написав про трьох постраждалих та про пошкодження будинків й автомобілів у одному з районів міста. За годину інформацію уточнили — одна людина загинула.

"Ранок в Одесі розпочався з ворожої атаки. Розгортається оперативний штаб для допомоги людям. На жаль, стало відомо про загиблого внаслідок ранкової ворожої атаки", — ідеться у повідомленні.

Глава Одеської МВА опублікував фото з місця влучання дрона РФ. Окрім пошкодженої багатоповерхівки, у кадр потрапили машини, які потрапили під російський удар.

Обстріл України — машини в Одесі після удару РФ 4 вересня Фото: Сергій Лисак / Telegram

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер поки не публікував інформацію про наслідки російського обстрілу 4 вересня.

Київ та Київська область. У столичному регіоні сигнал тривоги лунав двічі з вечора 3 вересня до ранку 4 вересня. У Київській міській військові адміністрації розповіли про руйнування у трьох районах. У Голосіївському — пошкодження дев'ятиповерхівки: спершу говорили про одного загиблого, потім уточнили, що загиблих немає. У Солом'янському районі — падіння уламків у трьох локаціях (відкрита територія, парк, нежитловий сектор): без поранених. У Дарницькому районі — падіння уламків біля магазину, є поранені. Згодом військова адміністрація повідомила, що через російський обстріл поранено 13 людей (двоє — у лікарні), серед них — одна дитина.

У Київській ОВА інформували про початок та завершення тривоги, які лунали у районах навколо Києва. О 8:06 написали про роботу ППО по російських цілях. Тим часом опівночі 4 вересня на Facebook з'явився допис мера Гатного Олександра Паламарчука. Посадовець повідомив, що сталось падіння уламків і "пошкоджено багато автомобілів та приватних будинків", але потерпілих немає. На фото з місця падіння уламків — пів десятка пошкоджених машин та вирви посеред дороги.

Крім Одеси та Києва від ударів РФ постраждала Дніпропетровська область. У ОВА написали про атаки дронів та артилерії та про те, що загинули двоє поліцейських.

Зазначимо, Фокус писав про обстріл України, який стався в ніч на 3 вересня. Під удар дронів РФ потрапила Одеса, Хмельницький, Тернопіль. Згідно з даними МВА, в Одесі поранено 17 людей, у Хмельницькому — влучання по складах.

Нагадуємо, розвідка попередила про зростання кількості балістичних ракет та реактивних дронів, які РФ збирає для удару по Україні.