РФ попала по аэропорту "Жуляны": поднялся столб дыма над взлетной полосой, — медиа

Утром 4 сентября дрон Российской Федерации нанес удар по аэродрому "Жуляны" под Киевом, как сообщили в сети. Над аэродромом поднялся столб дыма.

Информация о попадании в аэропорт "Жуляны" появилась в СМИ Kyiv Post около 11 часов 4 сентября. При этом журналист Андрей Смолий написал, что именно там должен был приземлиться самолет с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом в воскресенье, 6 сентября.

СМИ сообщили, что РФ якобы сбила самолет над взлетной полосой. Отмечается, что официальных данных нет.

Обстрел Киева — "Kyiv Post" о Жулянах 4 сентября Фото: Kyiv Post

Между тем Смолий, написав о "Жулянах" и визите спецпредставителей США, также добавил, что официального подтверждения у него нет.

Обстрел Киева — Смолий о Жулянах и о прилете Уиткоффа в Борисполь Фото: Скриншот

Между тем появилась публикация народного депутата Алексея Гончаренко, который заявил, что Кушнер и Уиткофф должны были приземлиться в Борисполе, а не в Жулянах. Впрочем, политик не указал первоисточник информации. Народный депутат подытожил, что представители Дональда Трампа должны были "прилететь на самолете", а теперь, скорее всего, им придется ехать.

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Обстрел Киева — Гончаренко о Жулянах и о прилете Уиткоффа в Борисполь Фото: Скриншот

Украинское командование не сообщало о сбивании самолета под Киевом, а военные администрации — о повреждении аэродрома.

Обстрел Киева — подробности удара РФ утром 4 сентября

Мэр Киева Виталий Кличко в 11:14 написал в Telegram, что в результате удара со стороны РФ в Соломенском районе столицы начался пожар. В лаконичном сообщении содержится информация о том, что "экстренные службы направляются на место": других подробностей нет. Киевская городская военная администрация и Киевская ОГА пока не комментировали обстрел Киева. Между тем в Соломенском районе расположен Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского (аэропорт "Киев-Жуляны" или просто "Жуляны"). В то же время в киевских пабликах сообщили о столбах дыма в районе ТРЦ "Республика", расположенного южнее аэродрома.

Между тем Гончаренко уточнил, что россияне в "Жулянах" поразили по два самолета Як-40. Як-40 — это старые советские самолеты, которые уже давно не используются для пассажирских перевозок, уточнил народный депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях действительно сообщил о предстоящем визите Кушнера и Виткоффа в Украину, который состоится после их встречи с российским диктатором Путиным. При этом украинские власти не уточнили, как именно они прибудут: на поезде или на самолете. 26 августа издание "Зеркало недели" опросило представителей Госавиаслужбы, "Украэроруха" и украинских аэропортов о готовности к возобновлению работы "Борисполя" и "Жулян". Выяснилось, что "Борисполь" действительно готов принимать самолеты, а "Жуляны" нуждались в ремонте.

Отметим, что Фокус писал о последствиях обстрела Киева, произошедшего ночью и утром 3–4 сентября. Согласно данным военной администрации, в столице пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.

Напоминаем, что 2 сентября Одесса подверглась массированному удару со стороны РФ: по жителям Одессы летели баллистические ракеты и реактивные дроны.