Жодної ракети не збито: РФ влаштувала нічну масовану атаку на Україну, є жертви (відео)

У ніч на 5 вересня росіяни атакували українські міста балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, а також 167 БпЛА різних типів. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 128 ворожих дронів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 1 локації. Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.

Інфографіка від ПС ЗСУ Фото: Повітряні сили ЗСУ

Також повідомляється, що частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Київська область

У Бучанському районі внаслідок російської атаки виникла пожежа складського приміщення, під час ліквідації якої ворог завдав повторного удару по розташованій поруч складській будівлі, повідомили у ДСНС.

В Обухівському районі рятувальники ліквідовували пожежі в екосистемах, спричинені падінням уламків російських безпілотників.

У Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок.

Відео дня

Пожежа у багатоквартирному будинку у Борисполі після атаки ЗС РФ Фото: соцмережi

Горіла покрівля, зруйновано конструкції 9 поверху. Травмовано 2 людей, 15 мешканців евакуйовано.

На місці влучання Фото: ДСНС

Двох жінок із акубаротравмою та закритою травмою грудної клітини госпіталізували до місцевої лікарні, уточнив глава ОВА Тимур Ткаченко.

Миколаївська область

Російські війська декілька разів атакували безпілотниками один із ТЦ Миколаєва й внаслідок влучань торгівельні зали отримали значні пошкодження, також виникли пожежі, інформують у ДСНС.

Пожежа у ТЦ Миколаєва

Наголошується, що через постійну загрозу повторних атак рятувальники працювали в надскладних умовах й особовий склад неодноразово відводився на безпечну відстань.

Рятувальники ліквідовують пожежу в "Епіцентрі" Фото: ДСНС

Внаслідок атаки відомо про двох постраждалих — 72-річного чоловіка та 17-річну дівчину.

Чоловіка було госпіталізовано, надалі лікуватиметься амбулаторно. Дівчині медичну допомогу надали на місці, лікування проходить амбулаторно, повідомив подробиці виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА ГеоргійРешетілов.

Будівля "Епіцентру" після пожежі Фото: Суспільне

У коментарі "Суспільному" один з працівників торгівельного центру "Епіцентр" розповів, що під час тривог в приміщенні не залишаються відвідувачі, а співробітники слідують в укриття.

"Епіцентр" у Миколаєві Фото: Суспільне

Дніпропетровська область

Уночі ЗС РФ завдали ударів по промисловому підприємству у Кам'янському, повідомив глава ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки чотири людини загинули, ще п'ятеро дістали поранень, троє з яких у лікарні, 30-річна жінка перебуває у реанімації, пізніше додав посадовець.

У Кам'янському декількох ракетних ударів зазнав металургійний комбінат "Каметсталь", повідомляє аналітичний канал Military analytics.

Після атаки на металургійному комбінаті, який входить до "Метінвесту" Ріната Ахматова, було зупинено дві доменні печі.

Запорізька область

Російські безпілотники ударили по автостоянці, інформують місцеві канали.

Пожежа на стоянці у Запоріжжі Фото: соцмережі

Після атак в різних районах міста спалахнули пожежі, зруйнований приватний будинок, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

Загалом за добу окупанти завдали 1032 удари по 61 населеному пункту Запорізької області, внаслідок чого шість людей отримали поранення, поінформував посадовець.

Нагадаємо, вночі 5 вересня ЗС РФ атакували Україну ракетами та дронами.

Також Фокус писав, що росіяни влучили по двох старих літаках Як-40 в аеропорту "Жуляни".