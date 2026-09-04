Во время визита Виткоффа и Кушнера: Силы обороны получили приказ о введении режима прекращения огня — СМИ

Подразделения украинских Сил обороны получили приказ о введении режима прекращения огня. Он продлится три дня на фоне сообщений о возможном визите специальных представителей США Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

Он продлится три дня — с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на ряд источников.

"По данным источников, с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября подразделения Сил обороны получили приказ соблюдать режим тишины", — говорится в тексте.

На данный момент официального сообщения от властей и Генерального штаба ВСУ на момент публикации не было опубликовано. В то же время информацию об установлении режима тишины подтверждает мониторинговый канал "Николаевский Ванек".

"Николаевский Ванек" подтверждает информацию о введении режима прекращения огня Фото: скриншот

"Нам поступило распоряжение о прекращении огня (на фронте и повсеместно) до 8 сентября. Оно вступает в силу в 00:00 5 сентября", — говорится в тексте публикации.

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По словам Ванька, нигде об введении этого режима не объявлялось. Он добавляет, что ВСУ будут "отвечать зеркально, если россияне будут нарушать это прекращение огня", а позже добавил, что вероятной причиной введения такого режима является визит американской делегации.

Ранее Фокус сообщал о том, как РФ сорвала перемирие в мае. В ISW напомнили, что Россия уже неоднократно нарушала объявленные ею же "режимы тишины".

Впоследствии стало известно, что 60 % украинцев поддерживают прекращение огня. Зимние опросы выявили "красную линию", которую украинцы не переступят, — это отказ от оккупированных территорий.