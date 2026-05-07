Перемирие не продержалось и ночи: в ISW опровергли обвинения Кремля в сторону Киева

Украина с полуночи 6 мая объявила одностороннее прекращение огня в ответ на "перемирие" РФ до 9 мая, но российские войска продолжили удары по украинским городам. В Кремле при этом обвинили Киев в нарушении режима тишины.

Об этом сообщили аналитики ISW в отчете за 6 мая.

По данным Института изучения войны, президент Украины Владимир Зеленский 4 мая заявил, что Украина вводит режим прекращения огня с ночи 5 на 6 мая и готова соблюдать его, если Россия ответит взаимностью. Это произошло почти сразу после того, как Минобороны РФ объявило о собственном "перемирии" ко Дню победы.

В ISW отметили, что Кремль не отреагировал на заявление Киева. Уже 6 мая Зеленский сообщил, что российская армия продолжила штурмы и нанесла не менее 20 авиаударов с более 70 управляемыми авиабомбами.

Аналитики также опровергли российские заявления о якобы нарушении Украиной собственного прекращения огня. Российские и оккупационные чиновники заявляли об ударах по оккупированному Джанкою в Крыму, однако, по данным ISW, атака произошла еще до начала режима тишины в полночь 6 мая.

Відео дня

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов около 22:30 5 мая заявил об атаке дронов на Крым, а уже после полуночи сообщил об ударах по Джанкою. Двое депутатов Госдумы РФ также признали, что атака произошла до начала перемирия.

"Российское обвинение не является убедительным, поскольку боевые задачи, происходящие до прекращения огня, не нарушают прекращение огня", — отметили в ISW.

В отчете также говорится, что Россия фактически проигнорировала режим тишины и ночью 6 мая атаковала Украину баллистическими ракетами и дронами. По данным украинских властей, погиб по меньшей мере 21 человек, еще 82 получили ранения. Под ударами были Запорожье, Краматорск, Днепр, а также Харьковская и Сумская области.

В ISW напомнили, что Россия уже неоднократно нарушала объявленные ею же "режимы тишины". В частности, во время так называемого пасхального перемирия 11-12 апреля 2026 года российские военные казнили четырех украинских пленных, что является нарушением Женевской конвенции.

Напомним, что Россия нарушила режим прекращения огня, который Украина инициировала в полночь с 5 на 6 мая. Президент Владимир Зеленский заявил, что Москва стягивает дополнительные системы ПВО вокруг столицы РФ и больше озабочена парадом 9 мая, чем реальным миром.

Ранее Фокус писал, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о ночной атаке РФ с применением 108 дронов и трех ракет. По его словам, под утренние удары попали Харьков и Запорожье, а Москва в очередной раз проигнорировала призыв к прекращению боевых действий.