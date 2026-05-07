Перемир'я не протрималося й ночі: в ISW спростували звинувачення Кремля у бік Києва

Україна з опівночі 6 травня оголосила одностороннє припинення вогню у відповідь на “перемир’я” РФ до 9 травня, але російські війська продовжили удари по українських містах. У Кремлі при цьому звинуватили Київ у порушенні режиму тиші.

Про це повідомили аналітики ISW у звіті за 6 травня.

За даними Інституту вивчення війни, президент України Володимир Зеленський 4 травня заявив, що Україна запроваджує режим припинення вогню з ночі 5 на 6 травня і готова дотримуватися його, якщо Росія відповість взаємністю. Це сталося майже одразу після того, як Міноборони РФ оголосило про власне “перемир’я” до Дня перемоги.

В ISW зазначили, що Кремль не відреагував на заяву Києва. Уже 6 травня Зеленський повідомив, що російська армія продовжила штурми та завдала щонайменше 20 авіаударів із понад 70 керованими авіабомбами.

Аналітики також спростували російські заяви про нібито порушення Україною власного припинення вогню. Російські та окупаційні чиновники заявляли про удари по окупованому Джанкою в Криму, однак, за даними ISW, атака сталася ще до початку режиму тиші опівночі 6 травня.

Відео дня

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов близько 22:30 5 травня заявив про атаку дронів на Крим, а вже після опівночі повідомив про удари по Джанкою. Двоє депутатів Держдуми РФ також визнали, що атака відбулася до початку перемир’я.

“Російське звинувачення не є переконливим, оскільки бойові завдання, що відбуваються до припинення вогню, не порушують припинення вогню”, — наголосили в ISW.

У звіті також йдеться, що Росія фактично проігнорувала режим тиші та вночі 6 травня атакувала Україну балістичними ракетами й дронами. За даними української влади, загинула щонайменше 21 людина, ще 82 дістали поранення. Під ударами були Запоріжжя, Краматорськ, Дніпро, а також Харківська та Сумська області.

В ISW нагадали, що Росія вже неодноразово порушувала оголошені нею ж “режими тиші”. Зокрема, під час так званого великоднього перемир’я 11–12 квітня 2026 року російські військові стратили чотирьох українських полонених, що є порушенням Женевської конвенції.

Нагадаємо, що Росія порушила режим припинення вогню, який Україна ініціювала опівночі з 5 на 6 травня. Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва стягує додаткові системи ППО навколо столиці РФ і більше переймається парадом 9 травня, ніж реальним миром.

Раніше Фокус писав, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про нічну атаку РФ із застосуванням 108 дронів і трьох ракет. За його словами, під ранкові удари потрапили Харків і Запоріжжя, а Москва вкотре проігнорувала заклик до припинення бойових дій.