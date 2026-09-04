На час візиту Віткоффа та Кушнера: Сили оборони отримали наказ на режим припинення вогню — ЗМІ

Підрозділи українських Сил оборони отримали наказ на встановлення режиму припинення вогню. Він триватиме три дні на тлі інформації про ймовірний приїзд спецпредставників США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва.

Він триватиме три дні — з 00:00 5 вересня до 8 вересня 23:59. Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланнями на низку джерел.

"За даними джерел, з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня підрозділи Сил оборони отримали наказ дотримуватися режиму тиші", — йдеться в тексті.

Наразі офіційного повідомлення від влади та Генерального штабу ЗСУ на момент публікації не було опубліковано. Водночас інформацію про встановлення режиму тиші підтверджує моніторинговий канал "Николаевский Ванек".

"Николаевский Ванек" підтверджує інформацію про введення режиму припинення вогнюню Фото: скриншот

"Нам надійшло розпорядження про припинення вогню (на фронті та скрізь) до 8 вересня. Воно починається о 00:00 5 вересня", — йдеться в тексті пабліку.

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За словами Ванька, ніде про цей запроваджений режим не оголошувалося. Він додає, що ЗСУ будуть "відповідати дзеркально, якщо росіяни порушуватимуть це припинення вогню", а пізніше додав, що ймовірного причиною введення такого режиму є візит американської делегації.

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ зірвала перемир'я в травні. В ISW нагадали, що Росія вже неодноразово порушувала оголошені нею ж “режими тиші”.

Згодом стало відомо, що 60% українців підтримують припинення вогню. Зимові опитування виявили "червону лінію", яку не переступлять українці — це відмова від окупованих територій.