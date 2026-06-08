60% українців підтримують припинення вогню, але є певні умови, — опитування КМІС (інфографіка)

Українці можуть погодитись на "замороження війни" та припинення вогню, якщо Україна матиме "Європейський щит" для захисту від подальших атак на фронті від Збройних сил Російської Федерації, показало соціологічне опитування. Зимові опитування виявили "червону лінію", яку не переступлять українці — це відмова від окупованих територій. Нова "червона лінія" — сильні гарантії безпеки в обмін на мир.

2000 респондентів, які проживають на підконтрольних Україні територіях, отримали на розгляд чотири сценарії припинення вогню, описали методологію опитування на порталі Київського міжнародного інституту соціології. Близько 61% респондентів заявили, що погодяться на припинення вогню лише у випадку, якщо війська європейських армій гарантуватимуть безпеку і при цьому перебуватимуть неподалік від лінії фронту. Похибка соцопитування — на рівні 2,8%, ідеться у матеріалі.

На порталі КМІС вказано, що питання сформулювали з огляду на різні кроки щодо завершення війни, які відбувались весною та на початку червня 2026 року. Дати опитування — 7 травня-3 червня. В українців поцікавились ставленням до припинення вогню і при цьому виділили чотири сценарії:

Відео дня

сценарій 1 — припинення вогню, але Україна не отримує гарантій безпеки та допомоги зброєю та грошима. Це варіант отримав назву "Без гарантій безпеки";

— припинення вогню, але Україна не отримує гарантій безпеки та допомоги зброєю та грошима. Це варіант отримав назву "Без гарантій безпеки"; сценарій 2 — припинення вогню, але в Україні перебувають війська ЄС. При цьому європейці — далеко від лінії фронту та не втручатимуться, якщо РФ знов нападе ("Символічна присутність Європейських військ");

— припинення вогню, але в Україні перебувають війська ЄС. При цьому європейці — далеко від лінії фронту та не втручатимуться, якщо РФ знов нападе ("Символічна присутність Європейських військ"); сценарій 3 — припинення вогню, але європейських військ не буде, натомість партнери надаватимуть гроші та зброю ("Свої сили + Ресурси союзників");

— припинення вогню, але європейських військ не буде, натомість партнери надаватимуть гроші та зброю ("Свої сили + Ресурси союзників"); сценарій 4 — припинення вогню, і при цьому в Україні перебувають війська ЄС, які стоять неподалік від лінії фронту та втручаються, якщо РФ знов нападе ("Європейський щит").

З'ясувалось, що 61% українці проти завершення війни по першому сценарію, коли не буде гарантій безпеки та не буде ні військ, ні грошей, ні зброї (перша діаграма на інфографіці). Другий варіант, коли європейські війська стоятимуть далеко від фронту, більшість не підтримує — 49% "проти" і 41% "за". Також є прихильність до сценарію, коли партнери не надають війська, але надають зброю та гроші (53%). Четвертий сценарій "Європейський щит" (остання діаграма) підтримує більшість респондентів: 61% — це сумарно "важкий варіант, але можу погодитись" (47%) та "легко погодитись на цей варіант" (13%).

Мирні переговори — сценарії припинення вогню, КМІС, 8 червня Фото: КМІС

Соціологи також навели розподіл відповідей за регіонами України. Дані опитування показали, що незалежно від регіону більшість відкидають сценарій припинення вогню без гарантій безпеки. На сході та півдні ідеться про 56%-57% — різниця перебуває у межах похибки, а на заході та в центру — "проти" дещо більший відсоток (62-64%). При цьому сценарій "Європейський щит" також має більшу підтримку на заході та в центрі, ніж на сході та півдні, ідеться у висновках КМІС.

Мирні переговори — ставлення до умов припинення вогню у респондентів з різних регіонів України, КМІС, 8 червня Фото: КМІС

На порталі також навели коментар фахівця Київського міжнародного інституту соціології Антона Грушецького щодо результатів опитування. Експерт нагадав, що українці справді очікують серйозних гарантій безпеки з огляду на "Будапештський меморандум", який не захистив, але відібрав ядерну зброю. Саме цими міркуваннями він пояснив прихильність до сценарію "Європейський щит", коли війська ЄС справді будуть готові вступи у бій з РФ. Водночас, не відкидають варіант, коли партнери підтримають зброєю та грошима, але не солдатами.

"Українці абсолютно справедливо зазначають, що припинення вогню має відбутися разом із гарантіями безпеки. При цьому ми бачимо прагматизм у міркуваннях українців. Так, європейські війська біля фронту – найбільш надійний варіант", — пояснив Грушецький.

Мирні переговори — деталі

Зазначимо, взимку 2024 року президент Франції Емманюель Макрон вперше висловив пропозицію про створення "коаліції охочих" — союзу країн, які готові відправити військові підрозділи в Україну. Питання ще раз підняли після появи у Білому домі Дональда Трампа: по сьогодні жодна країна не пішла на такий крок.

Тим часом 7 червня президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільниками найбільших країн Європи: домовились, що разом вестимуть переговори з РФ щодо завершення війни.

Нагадуємо, медіа розповіли про лист Зеленського, який передали президенту РФ Володимиру Путіну: очільник України закликав очільника Кремля завершити війну по лінії фронту.