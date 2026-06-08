П'ять умов для миру: головне із зустрічі Зеленського в Лондоні

Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Емманюель Макрон і Володимир Зеленський зустрілися в Лондоні, де обговорювали важелі тиску на Росію. А також виділили п'ять умов для досягнення справедливого і міцного миру в Україні.

Лідери "євротрійки" та України заявили про необхідність "активної участі" європейських країн у потенційних мирних переговорах Києва і Москви. Спільну заяву федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Емманюеля Макрона і президента України Володимира Зеленського було опубліковано на сайті британського уряду в неділю, 7 червня.

Офіс президента повідомив, що є спільна позиція: необхідно активізувати дипломатичні зусилля після паузи, яка виникла в переговорах.

Володимир Зеленський наголосив, що Європа має бути за столом переговорів. Сторони говорили про те, в якому форматі Європа може бути представлена і яку роль можуть відігравати Велика Британія, Франція та Німеччина.

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Четверо лідерів також обговорювали посилення тиску на російську економіку, збільшення військової допомоги Україні та спільне виробництво ракет, необхідних для протиповітряної оборони і нанесення далекобійних ударів.

Президент України поінформував союзників про ситуацію на фронті, українські далекобійні удари і про нещодавні масовані ракетно-дронові атаки Росії по українських містах і цивільному населенню.

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини засудили російські удари, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Ліщина", і висловили співчуття через загибель українців унаслідок цих атак. Також обговорювали "безвідповідальні та небезпечні вторгнення російських безпілотників на територію НАТО".

П'ять умов для міцного миру в Україні — що відомо

Лідери "євротрійки" і Зеленський також визначили п'ять умов для досягнення справедливого і міцного миру.

Перша умова — припинення бойових дій. Путіна закликали погодитися на негайне і повне припинення вогню.

Друга: нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. "Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а суверенне право України самостійно визначати механізми гарантування своєї безпеки та обирати союзи повинно неухильно дотримуватися", — ідеться в спільній заяві.

Третя умова полягає в тому, що після набрання чинності режимом припинення вогню Україна повинна отримати юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, до яких входить розгортання багатонаціональних сил в Україні.

"По-четверте, російські активи залишаться замороженими доти, доки Росія не припинить агресивної війни і не відшкодує Україні шкоду, заподіяну під час бойових дій", — ідеться в заяві.

П'ята умова полягає в тому, що будь-які домовленості мають забезпечувати захист інтересів європейської безпеки. Частина переговорів, що стосується Євросоюзу і НАТО, потребуватиме згоди країн ЄС і союзників по Північноатлантичному альянсу.

Також лідери "євротрійки" високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни через переговори дипломатичним шляхом, викладений у його листі Путіну від 4 червня 2026 року.

Нагадаємо, увечері 4 червня Володимир Зеленський опублікував відкритий лист Володимиру Путіну, в якому вкотре пропонував особисту зустріч і давав Путіну шанс закінчити війну.

Путін у відповідь на лист заявив, що "не бачить сенсу" в особистій зустрічі. А також заявив, що "бойові дії коли-небудь завершаться, і завершаться досягненням нами (Росією — ред.) поставлених цілей". Водночас у своїй промові на ПМЕФ він заявив, що не виключає нових ударів балістичною ракетою "Ліщина" по Україні.