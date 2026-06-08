Пять условий для мира: главное из встречи Зеленского в Лондоне

Фридрих Мерц, Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в Лондоне, где обсуждали рычаги давления на Россию. А также выделили пять условий для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

Лидеры "евротройки" и Украины заявили о необходимости "активного участия" европейских стран в потенциальных мирных переговорах Киева и Москвы. Совместное заявление федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского было опубликовано на сайте британского правительства в воскресенье, 7 июня.

Офис президента сообщил, что есть общая позиция: необходимо активизировать дипломатические усилия после паузы, которая возникла в переговорах.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Европа должна быть за столом переговоров. Стороны говорили о том, в каком формате Европа может быть представлена ​​и какую роль могут играть Великобритания, Франция и Германия.

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Четверо лидеров также обсуждали усиление давления на российскую экономику, увеличение военной помощи Украине и совместное производство ракет, необходимых для противовоздушной обороны и нанесения дальнобойных ударов.

Президент Украины проинформировал союзников о ситуации на фронте, украинских дальнобойных ударах и о недавних массированных ракетно-дроновых атаках России по украинским городам и гражданскому населению.

Лидеры Великобритании, Франции и Германии осудили российские удары, в том числе с применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник", и выразили соболезнования из-за гибели украинцев в результате этих атак. Также обсуждали "безответственные и опасные вторжения российских беспилотников на территорию НАТО".

Пять условий для прочного мира в Украине – что известно

Лидеры "евротройки" и Зеленский также определили пять условий для достижения справедливого и прочного мира.

Первое условие — прекращение боевых действий. Путина призвали согласиться на немедленное и полное прекращение огня.

Второе: нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров. "Международные границы не должны изменяться силой, а суверенное право Украины самостоятельно определять механизмы обеспечения своей безопасности и выбирать союзы должно неукоснительно соблюдаться", — говорится в совместном заявлении.

Третье условие заключается в том, что после вступления в силу режима прекращения огня Украина должна получить юридически обязывающие гарантии безопасности, в которые входит развертывание многонациональных сил в Украине.

"В-четвертых, российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну и не возместит Украине ущерб, причиненный в ходе боевых действий", — сказано в заявлении.

Пятое условие состоит в том, что любые договоренности должны обеспечивать защиту интересов европейской безопасности. Часть переговоров, касающаяся Евросоюза и НАТО, потребует согласия стран ЕС и союзников по Североатлантическому альянсу.

Также лидеры "евротройки" высоко оценили призыв президента Зеленского к прекращению войны путем переговоров дипломатическим путем, изложенный в его письме Путину от 4 июня 2026 года.

Напомним, вечером 4 июня Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором в который раз предлагал личную встречу и давал Путину шанс закончить войну.

Путин в ответ на письмо заявил, что "не видит смысла" в личной встрече. А также заявил, что "боевые действия когда-нибудь завершатся, и завершатся достижением нами (Россией — ред.) поставленных целей". При этом в своей речи на ПМЭФ он заявил, что не исключает новых ударов баллистической ракетой "Орешник" по Украине.