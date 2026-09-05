Росія демонстративно вдарила по аеродромах через можливий приліт американців: заява Зеленського

Росія вперше за довгий час завдала ударів по українських аеропортах. У відповідь Київ пообіцяв скорегувати операцію щодо повітряного простору над країною-агресором.

Вночі на суботу, 5 вересня, російські війська завдали демонстративних цілеспрямованих ударів по аеропортах у Києві та Борисполі. Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, атаки РФ по аеродромах є реакцією на можливість американської сторони скористатися літаком для для прибуття в Україну та приземлитися на столичних літовищах.

"Ми зафіксували цей російський крок і на наступному тижні відповідно скорегуємо нашу операцію щодо російського повітряного простору", — наголосив глава держави, який підкреслив, що з боку України жодних загроз дипломатії немає і не буде.

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Також політик акцентував, що Росія відповідатиме за свої дії.

Росія не відреагувала на пропозицію "режиму тиші"

Україна дійсно пропонувала РФ режим припинення вогню й зазначена пропозиція була донесена особисто Володимиру Путіну. Утім, як заявив "Суспільному" керівник ОП Кирило Буданов, Кремль жодним чином не відреагував.

Він зазначив, що вогонь пропонувалося зупинити також на фронті, а не лише для ударів по Україні

"Але дрони летять, ви все бачили", — сказав Буданов, водночас припустивши, що у неділю, 6 вересня, під час візиту до Києва спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера Росія не завдаватиме ударів по українській столиці.

Нагадаємо, повідомлялося, що підрозділи Сил оборони нібито отримали наказ на встановлення режиму припинення вогню, який триватиме з 5 до 8 вересня.

Фокус писав, що 4 вересня росіяни обстріляли аеропорт "Жуляни", влучивши по двох старих літаках Як-40.

А у ніч на 5 вересня росіяни атакували українські міста балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, а також 167 БпЛА різних типів.