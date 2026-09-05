Зеленський повідомив про взаємне припинення ударів: як довго триватиме та які міста у безпеці

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що можливе тимчасове перемир'я на взаємні повітряні удари, яке триватиме з 5 вересня по 7 вересня. Перемир'я зачепить "міста, які задіяні у перемовному процесі". Що відомо про нові домовленості з Росією?

Про умови перемир'я стало відомо близько 17:20 5 вересня, після телефонної бесіди зі спецпредставниками США, заявив Зеленський. Уточнюється, що американці саме почали роботу у Москві й що припинення вогню почалось з моменту розмови до понеділка.

"Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни — по Києву", — ідеться у повідомленні глави держави.

Зеленський також повідомив, що вислухав доповідь про поточну ситуацію на фронті від глави Міноборони Євгенія Хмари та головнокомандувача Михайла Драпатого. Крім того, глава держави наголосив, що вже план дипломатичної зустрічі зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Дипломатичні заходи відбудуться завтра, 6 вересня: не вказано, чи справді переговорники прибудуть літаком, а не, наприклад, автомобілями/потягом через кордон Білорусі.

Відео дня

"Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера й готові до змістовної розмови", — написав Зеленський.

Припинення вогню — заява Зеленського про перемир'я 5-7 вересня для ударів по Києву та Москві Фото: Скриншот

Припинення вогню — що відомо про мирні переговори

Зазначимо, Фокус писав про можливість припинення вогню, про яке стало відомо увечері 4 вересня, та мирні переговори, які активізувались у перший тиждень вересня 2026 року. Увечері 4 вересня медіа "Українська правда" повідомила, що начебто українські командири отримали наказ припинити вогонь на лінії фронту. Крім того, очікувалось, що припиняться повітряні удари РФ по Україні. Втім, публікації Повітряних сил протягом ночі та зранку показали, що припинення повітряних ударів немає: вибухало у Києві, Одесі, Житомирі і навіть у Рівному.

Тим часом стало відомо про приліт у Москву Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Радник президента РФ Кирило Дмитрієв опублікував фото з аеропорту у Москві, а росЗМІ — кадри візиту в ресторан з назвою "Все для победы". Напередодні, 4 вересня, росіяни провели черговий масований удар по Україні та влучили по аеродрому "Жуляни". Джерела медіа розповіли, що це може означати небажання Москви бачити візит спецпредставників у Київ, оскільки начебто планувалось, що вони летітимуть у "Бориспіль". Анонімні співрозмовники говорили журналістам, що Віткофф може взагалі відмовитись від візиту в Україну, бо боїться обстрілів.

Нагадуємо, журналіст The Atlantic Саймон Шустер 2 вересня написав, що Україна начебто почала втілювати у життя спецоперацію M&M's з блокування міжнародних аеропортів РФ.