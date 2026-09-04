Віткофф та Кушнер приїдуть у Київ 5-6 вересня: які зміни після нальотів на аеропорти

Спецпредставники Сполучених Штатів Америки Джаред Кушнер та Стів Віткофф спершу відвідають Москву, а потім Київ, повідомили росЗМІ. Візит до Києва планують на 5-6 вересня, але виникли сумніви, чи він відбудеться. З'явились побоювання американської сторони щодо безпеки під час поїздки в Україну. Що відбувається з планами Білого дому провести зустріч з диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським?

Інформацію про поїздки Кушнар та Віткоффа у Москву та Київ опублікувало росЗМІ ТАСС з посиланням на власні джерела. Повідомлення з'явилось об 11:37 4 вересня: на той час не було відомо про те, що спецпредставники США перебувають на шляху у РФ.

Російські журналісти не написали, яке саме джерело розповіло про поїздку посланців президента США Дональда Трампа.

Мирні переговори — деталі візиту Кушнера та Віткоффа у Москву та Київ Фото: Скриншот

Пізніше медіа навело коментар речника Кремля Дмитра Пєскова щодо майбутнього візиту. Зі слів Пєскова, перед прильотом Кушнера та Віткоффа США начебто мають звернутись до України та попросити не бити по аеропортах. Посадовець також уточнив, що якщо будуть контакти Кремля з перемовниками, то про це обов'язково розкажуть журналістам.

Відео дня

Мирні переговори — Пєсков про Кушнера та Віткоффа 4 вересня Фото: скриншот

Мирні переговори — що відомо про візит Кушнера та Віткоффа

Тим часом українське медіа Kyiv Independent отримало інформацію від власних джерел щодо візиту Віткоффа та Кушнера, які мали вести мирні переговори. Зі слів неназваних джерел, спецпредставники можуть відмовитись від візиту до Києва, оскільки "їм кажуть, що це небезпечно". Наголошується, що РФ посилає сигнали посадовцям, що не хоче їх бачити в Україні. З огляду на це, візит в Україну можуть і скасувати, написало медіа у публікації, яка вийшла о 12:06, через кілька хвилин після допису росЗМІ про дві поїздки.

"Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливий до російських настроїв", — ідеться у матеріалі.

Агентство Reuters навело тези власного анонімного джерела, згідно з якими візит в Україну може відбутись 6 вересня. Президент України Володимир Зеленський повідомив про близьку зустріч з Кушнером та Віткоффом у вечірньому зверненні 3 вересня. Глава держави уточнив, що зустріч відбудеться дуже скоро і що уточнюються останні умови поїздки.

Фокус писав про ситуацію з аеропортами у РФ та Україні, яка склалась на початку вересня 2026 року. 3 вересня відбувся масований наліт дронів України на Москву та Московську область, внаслідок чого росіяни закрили три найбільших міжнародних аеропорти. Місцева влада визнала, що сталось падіння уламків у трьох місцях: росіяни ділились враженнями від стовпів диму навколо столиці. При цьому з'явилась публікація журналіста The Atlantic Саймона Шустера, який заявив, що Україна почала спецоперацію M&M's. Згідно з планом, на РФ мали атакувати тисячі дронів з ШІ, які заблокували б роботу аеропортів та серйозно ускладнили життя росіян.

Нагадуємо, близько 10 год 4 вересня стало відомо про удар РФ по аеродрому "Жуляни" під Києвом. Водночас повітряний удар РФ триває з вечора 3 вересня: стовпи диму піднялись над трьома районами Києва.