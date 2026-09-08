У Києві пролунали потужні вибухи: росіяни атакують Україну балістикою і "Цирконами"
Посеред ночі на 8 вересня у Києві прогриміла серія вибухів. Росіяни запустили балістичні ракети і гіперзвукові "Циркони" по українській столиці. Також вибухи було чутно в Одесі.
Близько 03:20 години областями України почала поширюватися повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичних ракет з південного та східного напрямків. Повітряну тривогу було оголошено у низці південних, північних, центральних та східних областей. Фокус передає, що відомо про нічний балістичний обстріл росіян.
Через кілька хвилин Повітряні сили попередили про рух швидкісних цілей у напрямку столиці. У Києві пролунали сильні вибухи. Як повідомила кореспондентка Фокусу, вибухи зокрема було чутно на лівому березі столиці.
Моніторингові канали повідомили, що ворог застосував для атаки на Київ та область також гіперзвукові ракети типу "Циркон". Окрім столиці, вибухи також прогриміли у Білій Церкві на Київщині. Одещину також росіяни атакували надзвуковими протикорабельними "Онікс".
За попередніми підрахунками OSINT-каналів, для цієї атаки росіяни застосували близько десятка балістичних ракет та "Цирконів". Офіційної інформації від Повітряних сил наразі не надходило.
Що відомо про перші наслідки атаки на Київ
Через деякий час у Київській міській військовій адміністрації розповіли про перші наслідки обстрілу Києва. За попередньою інформацією, наслідки зафіксовано щонайменше у двох районах столиці — Солом'янському та Дарницькому.
У Солом'янському районі уламки впали 5-поверховий житловий будинок. На іншій локації, за даними КМВА, пошкоджено 3-поверховий житловий будинок.
У Дарницькому районі Києва внаслідок падіння уламків пошкоджень зазнав автомобіль.
Мер Віталій Кличко повідомив, що у Солом'янському районі зафіксовано виклик медиків на тлі атаки росіян.
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Нагадаємо, 7 вересня росіяни атакували дронами тютюнову фабрику British American Tobacco у Прилуках на Чернігівщині.
Також 7 вересня росіяни атакували дронами Запоріжжя: після ударів загорівся місцевий ТЦ.