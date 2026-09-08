У Києві пролунали потужні вибухи: росіяни атакують Україну балістикою і "Цирконами"

Посеред ночі на 8 вересня у Києві прогриміла серія вибухів. Росіяни запустили балістичні ракети і гіперзвукові "Циркони" по українській столиці. Також вибухи було чутно в Одесі.

Близько 03:20 години областями України почала поширюватися повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичних ракет з південного та східного напрямків. Повітряну тривогу було оголошено у низці південних, північних, центральних та східних областей. Фокус передає, що відомо про нічний балістичний обстріл росіян.

Через кілька хвилин Повітряні сили попередили про рух швидкісних цілей у напрямку столиці. У Києві пролунали сильні вибухи. Як повідомила кореспондентка Фокусу, вибухи зокрема було чутно на лівому березі столиці.

Карта повітряних тривог по Україні станом на 03:30 годину Фото: Скрін

Моніторингові канали повідомили, що ворог застосував для атаки на Київ та область також гіперзвукові ракети типу "Циркон". Окрім столиці, вибухи також прогриміли у Білій Церкві на Київщині. Одещину також росіяни атакували надзвуковими протикорабельними "Онікс".

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За попередніми підрахунками OSINT-каналів, для цієї атаки росіяни застосували близько десятка балістичних ракет та "Цирконів". Офіційної інформації від Повітряних сил наразі не надходило.

Що відомо про перші наслідки атаки на Київ

Через деякий час у Київській міській військовій адміністрації розповіли про перші наслідки обстрілу Києва. За попередньою інформацією, наслідки зафіксовано щонайменше у двох районах столиці — Солом'янському та Дарницькому.

У Солом'янському районі уламки впали 5-поверховий житловий будинок. На іншій локації, за даними КМВА, пошкоджено 3-поверховий житловий будинок.

У Дарницькому районі Києва внаслідок падіння уламків пошкоджень зазнав автомобіль.

Мер Віталій Кличко повідомив, що у Солом'янському районі зафіксовано виклик медиків на тлі атаки росіян.

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Нагадаємо, 7 вересня росіяни атакували дронами тютюнову фабрику British American Tobacco у Прилуках на Чернігівщині.

Також 7 вересня росіяни атакували дронами Запоріжжя: після ударів загорівся місцевий ТЦ.